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Uçtan uca online satış deneyimi sunan ikinci el araç alım ve satım platformu olan garaj11, ikinci el araçlarda en çok tercih edilenleri Ocak-Haziran 2021 trend verileriyle açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, garaj11’de listelenen araçlar arasında en çok satın alınan marka Volkswagen oldu. Volkswagen’i Renault ve Skoda takip etti.

Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında garaj11’de en çok satılan araç modelleri sırasıyla Renault Clio, Volkswagen Passat, Volkswagen Polo, Renault Megane ve Skoda Octavia oldu.

Platformun 'Araç Bulma Asistanı'na kayıtlı kullanıcıların en çok aradığı ilk 5 araç ise Ford Focus, Renault Clio, Honda Civic, Toyota Corolla ve Renault Megane oldu.

garaj11 müşterileri ikinci el araç tercihlerini yüzde 69 oranında otomatik vitesli araçlardan yana kullandı. Satılan araçların yüzde 79’unun ise dizel araçlar olduğu görüldü. Araçların kasa tipi tercihi yüzde 47 ile Hatchback, yüzde 44 ile Sedan olarak birbirine yakın seyretti. Segment olarak ise 150 bin TL’nin altındaki araçlar ve C ile B sınıfı araçlar daha çok tercih edildi.



