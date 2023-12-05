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        Haberler Ekonomi Para Garanti BBVA, sendikasyon kredisini 415 milyon dolar tutarla yeniledi - Para Haberleri

        Garanti BBVA, sendikasyon kredisini 415 milyon dolar tutarla yeniledi

        Garanti BBVA, 367 gün vadeli ESG kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini 415 milyon dolar tutarla yeniledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:44
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        Garanti BBVA, sendikasyon kredisini yeniledi
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        Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak sendikasyon kredisi anlaşmasını %100 oranında yeniledi. 367 gün vadeli 259.500.000 ABD doları ve 142.500.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 19 ülkeden 35 bankanın katılımıyla imzalandı.

        Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla SOFR +%3,50 ve Euribor+ %3,25 olarak gerçekleşti. Sendikasyon kredisi Garanti BBVA’nın kömürden çıkış taahhüdüyle paralel şekilde düşük karbonlu ekonomiye geçiş sağlayacak yatırımların ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için kullanılacak.

        Yenilenen sendikasyon kredisiyle ilgili görüşlerini bildiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Sağladığımız sendikasyon kredisi ile öncelikli olarak ülkemizin dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek verirken; kredi sözleşmesine entegre ettiğimiz performans kriterleri ile Garanti BBVA’da stratejik olarak önceliklendirdiğimiz iklim krizi ve kapsayıcı büyümeye yönelik hedeflerimizi yenilemiş bulunuyoruz. 2020 yılında dünyada bir Bankanın aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk sendikasyon kredisini imzalayarak küresel ölçekte ‘Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sendikasyon Kredi Yapısı’nın öncüsü olduk. Yenilediğimiz bu sendikasyon kredisine entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik performans hedefleri doğrultusunda da; kömür yakıtlı termik santral ve termal kömür madenciliği faaliyetlerini finanse etmeme kararımızı destekleyecek çalışmalarımıza ivme kazandıracağız. Yine bu kredideki bir diğer performans hedefimiz de sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik. Bu kapsamda enerji verimli projeler, yenilenebilir enerji ve düşük karbon üretim teknolojileri yatırımları, döngüsel ekonomi, su kaynaklarının verimli kullanımı; kadın girişimciler, mikro işletmeler, sosyal ve temel hizmetlere erişimin güçlendirilmesi, doğal afetlerden kaynaklı finansman ihtiyacı gibi sosyal sürdürülebilirlik alanlarına kaynak sağlayacağız. Bankamız, uluslararası piyasalardaki itibarı ve güçlü finansal yapısıyla ülkemize yurtdışından finansman sağlamaya ve dış ticaretin finansmanını desteklemeye devam edecek” diye konuştu.

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