        Garanti BBVA'ya Global Finance'tan 3 ödül birden

        Garanti BBVA, Global Finance tarafından açıklanan Dünyanın En İyi Yatırım Bankaları Orta ve Doğu Avrupa 2026 Ödülleri kapsamında üç farklı kategoride ödül kazandı

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 14:57 Güncelleme:
        Global Finance tarafından açıklanan “Dünyanın En İyi Yatırım Bankaları Orta ve Doğu Avrupa 2026 Ödülleri” (World’s Best Investment Banks 2026: Central & Eastern Europe) kapsamında Garanti BBVA, üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

        Yatırım bankalarının 2025 yılı performanslarının değerlendirildiği listede Garanti BBVA; En İyi Borçlanma Araçları Bankası, Altyapı Finansmanı Alanında En İyi Banka ve Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası ödüllerinin sahibi oldu.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, “Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde üç farklı kategoride kazandığımız bu ödülleri, yatırım bankacılığı alanındaki uzmanlığımızın ve uluslararası yatırımcılarla kurduğumuz güçlü ilişkilerin bir yansıması olarak görüyoruz. Borçlanma araçları ve yapılandırılmış finansman alanındaki çözümlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratan finansman modelleri geliştiriyoruz. Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki konumuna katkı sağlamayı ve yatırımcı güvenini desteklemeyi sürdüreceğiz,” dedi.

        Bankanın, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği borçlanma araçları ihraçlarında uluslararası yatırımcılardan güçlü talep gördüğü belirtildi. 500 milyon dolar tutarındaki Tier-2 ihraç yaklaşık 2 milyar dolar talep toplarken, yıl içinde gerçekleştirilen 700 milyon dolar tutarındaki ikinci ihraç da yaklaşık 1,8 milyar dolar talep gördü. Tier-2 ihraçları başta olmak üzere gerçekleştirilen işlemlerin, yüksek talep ve talep fazlasıyla öne çıktığı kaydedildi.

        Garanti BBVA'nın ayrıca enerji, altyapı ve sanayi sektörlerinde toplam 20 işlemde yaklaşık 890 milyon dolar finansman sağlayarak çok sayıda büyük ölçekli işlemde aktif rol aldığı ifade edildi.

