        Garo Mafyan, eşini kaybetti

        Garo Mafyan, eşini kaybetti

        Ünlü müzisyen Garo Mafyan'ın eşi Gülyüz Mafyan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Giriş: 01.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 01.01.2026 - 10:33
        Eşini kaybetti
        Ünlü müzisyen Garo Mafyan'ın eşi Gülyüz Mafyan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran usta sanatçı, derin üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı: Canım eşim Gülyüz Mafyan’ı sabaha karşı kalp krizi nedeniyle kaybettik."

        Garo Mafyan, henüz birkaç gün önce (28 Aralık) doğum gününü kutlayan eşine olan sevgisini ve bağlılığını şu duygusal satırlarla ifade etmişti: Dile kolay 48 yıl, ömrümüz geçti birlikte. Bu 48 yıla neler sığdırdık, neler Gülyüz? İyi ki eşimsin, iyi ki canım kızım Damla’nın annesisin. Allah bizi birbirimizin başından eksik etmesin; oğlumuz Emre, biricik torunumuz Mayda, tüm ailemiz ve sevdiklerimizle nice sağlıklı yıllarımıza."

