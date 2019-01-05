Bir süredir Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile görüşmelerini sürdüren Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. DHA'da yer alan habere göre Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı.

Al Ittihad ile görüşmelerini tamamlamak için bir süre önce Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'in kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve Galatasaray Kulübü'nün sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

Garry Rodrigues, Al Ittihad'la 4,5 yıllık anlaşma sağlarken Galatasaray'ın elde edeceği bonservis ücretinin yüzde 20'si, Garry Rodrigues'in PAOK'tan sarı-kırmızılılara transfer sürecinde yapılan anlaşma nedeniyle Yunanistan ekibine gidecek.

Galatasaray'a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan Garry Rodrigues, geçen sezon kazanılan 21. şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Geçen sezon 33 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, özellikle Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından gol ve asistleriyle ön plana çıkmıştı. Geçen sezon ligde 9 gol 10 asistle oynayan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 78 maçta 16 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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