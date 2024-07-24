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        Haberler Bilgi Yaşam Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları: En güzel, kısa, uzun, resimli 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajları

        Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları: En güzel, kısa, uzun, resimli 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajları

        Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları günün anlam ve önemine istinaden araştırılıyor. Basın özgürlüğünün ve gazeteciliğin önemini bir kez daha hatırladığımız Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı sosyal medyada paylaşılıyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önderliğinde kutlanmaktadır. İşte en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:14
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        Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun! 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’na özel Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapılıyor. En güzel Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı atmak isteyenler çeşitli görsellere ulaşmaya çalışıyor. İşte, en yeni, etkileyici ve resimli 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

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        GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJLARI 2024

        24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum

        Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.

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        Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

        Tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nız kutlu olsun.

        Tüm basın emekçilerinin "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım.

        Tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

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        GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

        1948 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bu önemli günü Basın Bayramı olarak kabul etti. Ancak 1971 yılında yapılan bir değişiklikle bayram olarak kutlanması yerine adı "Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü" olarak değiştirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından öncülük edilen bu özel günde, basın mensupları, basın meslek örgütleri, siyasetçiler ve diğer ilgili kurumlar bir araya gelerek basın özgürlüğü konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlerler. 1989 yılından bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, basın özgürlüğünü savunan ve mücadele eden kişi ve kuruluşlara Basın Özgürlüğü Ödülü vermektedir.

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