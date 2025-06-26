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        Haberler Bilgi Gündem Gazi Koşusu 2025 tarihi: Gazi Koşusu ne zaman? 99. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak, nerede yapılacak?

        Gazi Koşusu ne zaman? 99. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?

        Türk atçılığının en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, 2025 yılında 99. kez koşulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 1927'den bu yana aralıksız düzenlenen bu büyük yarış, yine İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda binlerce yarışseveri bir araya getirecek. Favori atlar, usta jokeyler ve canlı yayın bilgileri şimdiden büyük merak uyandırırken, 99. Gazi Koşusu'nun tarihi ve yayınlanacağı kanal da araştırma konusu oldu. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 22:26 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:26
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        Türk at yarışçılığının en büyük günü için geri sayım devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına her yıl düzenlenen Gazi Koşusu, 2025’te 99. kez start alacak. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşecek bu dev organizasyon, hem heyecanlı mücadelelere sahne olacak hem de binlerce yarış tutkununu ekran başına kilitleyecek. Favori atlar, jokey performansları ve canlı yayın bilgileri yarışseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte detaylar...

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        99. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

        Ulu Önder Atatürk adına 1927’den beri kesintisiz düzenlenen, Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek.

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        GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Yalnızca safkan 3 yaşlı İngiliz atların katılımına açık olan ve yarış hayatlarında sadece 1 kez koşabildikleri Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        GAZİ KOŞUSU TARİHÇESİ

        Gazi Koşusu, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını himaye eden Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'deki direktifleriyle düzenlenmeye başlandı. Atatürk, at yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve fırsat buldukça hipodromdan yarışları takip ediyordu.

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        İlk Gazi Koşusu'nu, 1927 yılında Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" kazanırken, bu tarihi anı Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izlemişlerdi. Gazi Koşusu, o günden bugüne Türk atçılığının en önemli ve simgesel yarışı olmaya devam ediyor.

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