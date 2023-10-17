Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki cam eserler özel jelle sabitleniyor

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BARİYER SİSTEMİ DE EKLENDİ Raflardaki eserlere koruyucu bariyer çalışmasını da yaptıklarını dile getiren Çomak, şunları kaydetti: "Raflarda bulunan tüm eserlerin bariyer sistemleri var. Dolaplarımız ve eserlerimiz sabitlendi. Bunların dışında da teşhir tanzim çalışmasına yönelik eserlerimizi güncellemeye çalışıyoruz.

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Bunlardan da en önemlisi çok güzel iki cam kap eserimiz var. Bir vatandaşımız tarafından müzemize geçmiş dönemlerde hibe olarak verilen iki cam kap eser var. Bunları incelerken Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'i de davet ettik.