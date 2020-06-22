Süper Lig 28. haftasında oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçının ardından olay açıklamalar geldi. Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray cephesinden Necati Ateş'in yardımcı antrenörlerinin üzerine yürüdüğünü ve saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. İşte Özmen'in sözleri:

"DÜDÜKLER GALATASARAY LEHİNE ÇALINDI!"

"İptal edilen golde, bir takım faullerde Galatasaray lehine çalındı. İnanılmaz şekilde oyunu soğuttular. Ona hiç bakmadınız. Yedek kulübesinde 4 kişi birden maçı idare ediyorlar. Bizden biri kafasını çıkardığında hemen uyarıyorlar.

"NECATİ HOCA YARDIMCI HOCAMIZIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ"

Tartışmalar esnasında Necati hoca bizim yardımcı hocanın üzerine yürümeye kalktı. Atlayıp dövmeye geldi. Galatasaray'da Necati hoca bizim yardımcı hocanın üzerine yürümeye kalktı. Atlayıp dövmeye geldi. Sağ olsun sağduyulu Galatasaraylı arkadaşlar ve güvenlik yetkilileri engelledi. Ben Necati hocayı gördüm.

"BİZE ŞAMPİYON MU OLACAKSINIZ DEDİLER?"

Tabii bunlar maç heyecanıyla olabilecek şeyler. Bize şu tepki çok yanlış. Şampiyon mu olacaksınız dediler? Bazı Galatasaray yöneticiler, hem aşağıda teknik heyette oturanlar. Böyle bir algı var. Ben bırakacağım mı maçı? Bana ne! Ben puan almak zorundayım."