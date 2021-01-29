Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Haftaya 3. ve 4. sırada giren iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...
GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Gaziantep FK Galatasaray maçı 29 Ocak Cuma akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Gaziantep FK: Oğuz, Djilobidji, Kana-Biyik, Tosca, Junior Morais; Jefferson, Maxim, Kozulj; Muhammet Demir, Kenan Özer
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel.
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