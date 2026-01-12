Habertürk
        Gaziantep FK, Gassama'yı transfer etti - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK, Gassama'yı transfer etti

        Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Arnavutluk Ligi ekiplerinden Dinamo City forması giyen Gambiyalı orta saha Karamba Gassama'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:20 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:22
        Gaziantep FK, Gassama'yı açıkladı!
        Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmaları kapsamında genç bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Gaziantep ekibi, Gambiyalı 21 yaşındaki orta saha Karamba Gassama'yı kadrosuna kattı. Gaziantep temsilcisi, son olarak Arnavutluk'ta Dinamo City forması Gassama ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Arnavutluk Ligi'nin Dinamo City takımında forma giyen genç yıldız Karamba Gassama ve kulübü ile oyuncunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Karamba Gassama, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3.5 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Karamba Gassama'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

