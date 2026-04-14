        Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın ayrılığını açıkladı

        Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın ayrılığını açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının ardından görevi bıraktığını açıklayan teknik direktör Burak Yılmaz'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:07 Güncelleme:
        Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'de en son oynadığı Çaykur Rizespor maçında 2-1 yenilen Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

        Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

        BURAK YILMAZ'IN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

        40 yaşındaki teknik direktör Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez." ifadelerini kullandı.

        Burak Yılmaz, Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım." açıklamasını yaptı.

        GAZİANTEP FK'DA NELER YAPTI?

        Sezona başladığı İsmet Taşdemir ile 2 maç sonra yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirmişti. Kırmızı siyahlı takımın başında 16 maça çıkan Yılmaz 15 Aralık'ta görevinden ayrılmış ancak 4 gün sonra yeniden görevine dönmüştü.

        Gaziantep FK'nın başında 32 maça çıkan Burak Yılmaz, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgiyle maç başı 1.44 puan ortalaması yakaladı.

        Gaziantep FK, Süper Lig'in 29. hafta sonunda 34 puanla 11. sırada yer alıyor.

