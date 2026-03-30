Gazprom: AB’nin gaz depoları kritik seviyede

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa’daki depolardan doğal gaz çekilmesine devam edildiği belirtildi.

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç’in depolardan gaz tüketmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, “AB'nin en büyük gaz tüketicilerinden Almanya, Fransa ve Hollanda'nın depoları ortalama sadece yüzde 17,4 oranında dolu halde.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom'un Başkanı Miller, Avrupa’nın bazı bölgelerinde soğuk havanın devam ettiğine işaret ederek, “AB depolarındaki gaz seviyeleri, günümüz Avrupası için kritik derecede düşük olarak nitelendirilebilir. Avrupa gaz depolarındaki stokların, bir sonraki çekim sezonunun başlangıcında yüzde 70'e bile ulaşmayabileceği tahmin edilebilir.” değerlendirmesini yaptı.

Miller, küresel ısınmanın beklenebileceğini vurgulayarak, “Ancak termometreyi ikna edemezsiniz.” ifadesini kullandı.

Orta Doğu’daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının hızla arttığı AB'de, Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.

