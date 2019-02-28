Gebelik keselerinden kaybolan bebekler: Kaybolan ikiz sendromu

Gebelik keselerinden kaybolan bebeklerin, tespit edilenlerden daha fazla sayıda olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, “Kaybolan bebekler tespit edilenden daha fazladır. Çünkü belli bir kısmı tespit edilmeden kaybolduğundan fark edilememektedir. Özellikle tüp bebek uygulamalarında tespit edilme ihtimali daha yüksektir. Bu uygulamaların başından beri sık çekilen ultrasonlar sayesinde, kaybolan bebek sendromunun fark edilme ihtimalini artırmaktadır.
Anne karnında kaybolan bebekler, anne adayları için hafif bir kanama ve ağrı tarzında kendini göstermektedir. Bunun dışında bir sorun oluşturması beklenmez. Erken gebelik durumunda oluşan bu durumdan canlı olan bebeğin etkilenme olasılığı olsa da gebeliğin devam ettiği her gün risk azalacaktır” dedi.
ULTRASON YÖNTEMİYLE GÖZLEMLENEBİLİR
Gebeliğin teşhisinde kullanılan ultrason yönteminin yaygınlaşmasından sonra kaybolan ikizleri teşhis etmenin daha kolay olduğunu belirten Op. Dr. Ağır, "Hamilelik süreçlerinin ilk üç aylık döneminde ikiz veya çoklu fetüsler tespit edilebilmektedir. Bu nedenle fetüslerde bir değişiklik olup olmadığı ultrasonla gözlemlenebilmektedir. İkiz bebeklere sahip olan anne adayları, hamile olduklarını öğrendikten sonra gerçekleşen kontrollerde, eğer ikizlerden biri kaybolmuşsa bu durum rahatlıkla görülebilirler" diye konuştu.
30 YAŞ ÜZERİNDEKİ ANNELERDE GÖRÜLME OLASILIĞI DAHA FAZLA
Kaybolan ikiz sendromunun yaşanmasının nedeni ve hangi yaş aralıklarında daha sık görüldüğü hakkında açıklama yapan Op. Dr. Ağır, “Genelde nedeni tam olarak bilinmese de kaybolan ikizin, genetik veya kromozomal anomaliler rol oynadığı düşünülmektedir. Bu nedenle devam eden bebeğinde daha detaylı incelemesinde fayda olduğu düşünülmektedir. Bebeğin kaybolması, 30 yaş üstü ananelerde ve tüp bebek uygulanmış hamilelerde görülme olasılığı daha fazladır” şeklinde konuştu.
"CANLI GEBELİK OLDUĞU SÜRECE MÜDAHALE ÖNERİLMİYOR"
Anne karnında kaybolan bebeklere herhangi bir müdahale yapılıp yapılmaması konusunda ise Op. Dr. Ağır, ”Canlı gebelik olduğu sürece herhangi bir girişim önerilmemektedir. Ancak kanama, kramp ve ağrı gibi şikayetlerin tedavi edilmesi yeterli görülmektedir” dedi.
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