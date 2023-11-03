Gecekondu mahallesinden ultra lüks villaya! İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın hikayesi!

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Yaşamlarının şimdiki lüksle alakası olmayan çiftin bir taksi ve sonra kamyonet alarak hayatlarını idame ettikleri öğrenildi. Sessiz ve sakin bir yaşam süren çift, Dilan Polat'ın doğum fotoğrafçılığına başlamasının ardından yükselişe geçti. İddialara göre bir anda nereden geldiği belli olmayan paralarla güzellik merkezi açan çift, gecekondu mahallesinden Çekmeköy'de bir villaya taşındı.

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Polat çiftinin gecekondu mahallesinden ayrılmasıyla Engin Polat'ın babası Sezgin ile annesi Şükriye Polat da Sancaktepe'de bir villaya taşındı. O günden sonra eski mahalledeki komşuları onları bir daha hiç görmedi. Sezgin Polat ise eski evine tadilat yaptırdı, kiraya verdi.