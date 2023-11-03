Gecekondu mahallesinden ultra lüks villaya! İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın hikayesi!
Kara para aklama iddiasıyla geçtiğimiz akşam gözaltına alınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindeki 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gündemde olan çiftin 5 yıl önce gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna bildirilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çiftinin 5 yıl önce gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıktı.
Son olarak Engin Polat'ın 76 yaşındaki anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine şirket kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Polat çiftinin 24 aracına el konuldu.
Fotoğraf: İHA
El konulan araçlardan 13 tanesi dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Araçlar arasından en çok dikkat çeken ise Engin Polat’ın eşi Dilan Polat’a doğum gününde aldığı Ferrari ile G kasa Mercedes oldu.
Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin 5 yıl önce bir gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıktı. Polat ailesinin eski mahallelerinden komşuları Ataşehir ilçesi Yenisahra mahallesindeki evlerinin çiftin tek mal varlıkları olduğunu, Dilan Polat'ın gelin geldiği evde yıllarca kayınvalidesi ve kayınpederiyle beraber yaşadığını belirtti.
Fotoğraf: DHA
Engin Polat'ın annesi Şükran ve babası Sezgin Polat ile yaklaşık 5 yıl önce Ataşehir'de yaşadığı gecekondu işte bu şekilde görüntülendi.
Fotoğraf: DHA
Dilan Polat'ın Ataşehir'de yaşadığı 3 katlı ev ise bu şekilde görüntülendi.
Yaşamlarının şimdiki lüksle alakası olmayan çiftin bir taksi ve sonra kamyonet alarak hayatlarını idame ettikleri öğrenildi. Sessiz ve sakin bir yaşam süren çift, Dilan Polat'ın doğum fotoğrafçılığına başlamasının ardından yükselişe geçti. İddialara göre bir anda nereden geldiği belli olmayan paralarla güzellik merkezi açan çift, gecekondu mahallesinden Çekmeköy'de bir villaya taşındı.
Polat çiftinin gecekondu mahallesinden ayrılmasıyla Engin Polat'ın babası Sezgin ile annesi Şükriye Polat da Sancaktepe'de bir villaya taşındı. O günden sonra eski mahalledeki komşuları onları bir daha hiç görmedi. Sezgin Polat ise eski evine tadilat yaptırdı, kiraya verdi.
"ONLARI SİZİN GİBİ MEDYADAN TANIYORUM"
Engin Polat'ın anne ve babasının yaşadığı evde kalan kiracı, "Kiracıyım, burada 3 yıldır oturuyorum. Onları sizin gibi medyadan tanıyorum. Eskiden müşterimdi gelip gidiyordu. Uydu işi yapıyordu öyle tanıştık. Bizden önce kızı oturdu. Daha önce kendisi oturuyordu. Kızından sonra bize kiraya verdi. 3 bin 500 lira kira ödüyorum" diye konuştu.
"DİLAN POLAT'I GELİN GELDİKTEN SONRA BURADA GÖRÜYORDUK"
DHA'nın haberine göre, mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu. Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Ama buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok. Kapının önünde sohbet ediyorduk. Kendilerine ait araçları vardı. Sezgin ağabey ticari taksi işiyle uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Nakliye işiyle uğraşıyordu. Öyle çok kötü durumda değillerdi. Yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin ağabeyler taşındı buradan. Engin ondan da 1-2 sene önce taşındı. Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cepheyle, inşaat işiyle uğraşıyordu" dedi.
AVUKATLARI GÖZALTINA ALINDI
Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.