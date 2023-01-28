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Geçici kamu işçilerine kadro yolu! Bakan Bilgin'den Kabine sonrası önemli açıklama

Geçici kamu işçilerinin kadroya girişiyle ilgili Kabine Toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklama geldi. Peki 300 bin geçici kamu personeli kadroya girecek mi? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

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  • Geçici personeller kadroya girecek mi? SAYI 300 BİN! Bakan Bilgin'den Kabine sonrası önemli açıklama

    Sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesinin tamamlanmasının ardından geçici işçiye kadro düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 9 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 300 bin geçici işçinin kadroya alınacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" ifadelerini kullanırken "300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 300 bin geçici işçilere kadroda son durum...
  • Geçici personeller kadroya girecek mi? SAYI 300 BİN! Bakan Bilgin'den Kabine sonrası önemli açıklama

    300 BİN GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO YOLU AÇILDI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda “Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak” ifadelerini kullandı.
  • Geçici personeller kadroya girecek mi? SAYI 300 BİN! Bakan Bilgin'den Kabine sonrası önemli açıklama

    2023 GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" ifadelerini kullandı. 
  • Geçici personeller kadroya girecek mi? SAYI 300 BİN! Bakan Bilgin'den Kabine sonrası önemli açıklama

    GEÇİCİ İŞÇİ NEDİR?

    Geçici iş pozisyonlarında altı aydan az süreyle belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere geçici işçi adı verilir.

     
  • Geçici personeller kadroya girecek mi? SAYI 300 BİN! Bakan Bilgin'den Kabine sonrası önemli açıklama

    GEÇİCİ İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Geçici işçiye kadro düzenlemesi; 2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar.

     
  • Geçici personeller kadroya girecek mi? SAYI 300 BİN! Bakan Bilgin'den Kabine sonrası önemli açıklama

    Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

    Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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