Sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesinin tamamlanmasının ardından geçici işçiye kadro düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 9 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 300 bin geçici işçinin kadroya alınacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" ifadelerini kullanırken "300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 300 bin geçici işçilere kadroda son durum...