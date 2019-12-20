Süper Lig'in başarılı stoperlerinden BtcTürk Malatyasporlu Arturo Mina'nın çok üzücü bir olayla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili BtcTürk Malatyaspor Kulübü twitter hesabından bir açıklama yayınlarken, "Futbolcumuz Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina 9 Aralık 2019 tarihinde evinin ikinci katından düşmüş ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Futbolcumuz Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica etmiş ve maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir. Kendisine Kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz" ifadeleriyle yaşanan talihsiz olayı kamuoyuna duyurdu.

Ekvadorlu futbolcunun başına gelen bu talihsiz olay sonrası futbol camiasının tüm paydaşları sosyal medyadan Mina'ya geçmiş olsun dileklerini sunarken, minik yavrunun bir an önce sağlığına kavuşması için şifa dilediler.