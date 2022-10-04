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Geleceğin meslekleri bunlar oluyor! 2030’da bu meslekler sona eriyor!

21. yüzyılında teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle beraber mesleklerde değişiyor. Özellikle gençler meslek tercihlerini yaparlarken gelecekte popülerleşecek ve yok olabilecek meslekleri bilerek seçimlerini yönlendirebilirler.

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  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    Önümüzdeki 10 sene içerisinde teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle birlikte yeni meslekler yükselişe geçmeye başladı. Bazı meslekler ise yine teknolojinin gelişmesiyle yerini yapay zekaya bırakıyor.

    Bu baş döndüren hız yaşamlarımızla beraber mesleklerimizi de etkilerken ilerde farklı alanlara yönelmemiz gerektiği konusunda da bizleri uyarıyor. Gelecekte yer alacak bu meslekler için kendimizi geliştirerek yeniliğe ayak uydurmamız gerekebilir. İşte geleceğin meslekleri…
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    YAPAY ZEKA UZMANLARI

    Yapay zeka sadece robot demek değil elbette bunun içerisinde bilgisayar yazılımlarından, telefon uygulamalarına kadar pek çok alan yer alıyor. Temelde yatan şey ise yapay zeka modelinin nasıl ve ne yönde kullanılacağı kimi geliştiriciler insanların hayatlarını kolaylaştırmak için bu teknolojiyi meslek haline getirirken kimi uzmanlar robot tasarımlarında kullanıyor. Önü açık ve geliştirilebilir olan bu meslek ileride sonu gelmeyecek işlerden. Ayrıca iş verenlerinde sıklıkla aradığı kişiler arasında yapay zeka uzmanları yer alıyor.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    AKTÜERYA UZMANI

    İnsanların başlarına gelebilecek ani ölüm, hırsızlık, sakatlık veya emeklilik durumlarında oluşabilecek risklerin analizini yapar. Ayrıca buna maddi varlığı etkileyen yangın, kaza, sel doğal afet olayları da dâhildir. Yaşanan veya yaşanabilecek olayları önceden tahmin ederek finans etkilerini gidermek için güvenlik önlemlerini alan kişilerdir. Talep eden kişisinin isteğine göre program hazırlarlar. Gelecek yıllarda oluşabilecek hastalık veya doğal afet durumlarında finans sektörünün önü oldukça açık.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    VERİ BİLİMCİLER

    Veri bilimi dijital platformlarda sıklıkla kullanılan bir uygulama. Özellikle Youtube, Amazon, Netflix gibi platformların rapor sonucu analiz edilerek aksiyon alınması durumu olarak özetlenebilir. Bu meslek sahibi kişiler verileri analiz ederken sınıflandırma yaparak, çıkarım sağlar ve davranışları gözlemler ve çıkan veri sonuçları üzerine geliştirme veya düzeltme uygularlar.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    ENERJİ DANIŞMANI VE TEKNİSYENİ 

    Enerji kaynaklarının tüketimi aşamasında her türlü donanım elektrik ve elektronik tesisleri kurulması, denetlenmesi, düzenli çalıştırılması, bakım ve onarım, üretim işlerinde teknisyen ile mühendis alanlarında görev yapıyorlar.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    BLOCKCHAİN YAZILIMCISI (GELİŞTİRİCİSİ) 

    Son dönemlerde kripto paraların gelişimi oldukça popüler ve giderek artıyor. Kripto paraların alt yapısını oluşturan teknoloji ise blockchain. Uçtan uca şifrelenmiş işlem takibi ile merkeziyetsiz dağıtım sistemidir. Anlaşılması zor olan bu sistem aslında internet dünyasını değiştiren web 3.0 sürümünün kendisidir. İleride blockchain dünyasının sadece kripto paralarda değil günlük alışveriş hayatımızdan, rutinlerimize kadar içeriye gireceği düşünülüyor.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    ÇÖP MÜHENDİSLİĞİ

    Dünya nüfusunun ve tüketimin bu kadar artmasıyla beraber atıklarda çoğalıyor. Atıkların dünyamızı daha kötü bir hale getirmemesi için ve daha elverişli bir hale gelmeleri için geri dönüştürülmeleri gerekiyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 2 milyar tondan fazla yani ortalama 800.000 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar çöp atıkları oluşuyor.

    Atıkların doğru bir şekilde dönüştürülerek tüketilmesi gerekiyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi gibi pek çok üniversite bu konuda çalışmaların yapılması için uzmanlar yetiştirmek üzere programlar açmaya başladılar.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    MOBİL UYGULAMA VE OYUN GELİŞTİRİCİLER

    Teknoloji ilerledikçe uygulamaların kapasitesi ve oyunların gerçekçiliği de giderek artıyor. Oyunların kalitesi artıkça talepte yükseliyor. Mobil uygulamalar ise günlük hayatımızı kolaylaştıracak her alanda kullanabilecek kapasiteye sahip. Uygulamalar ve oyunların gerçekçiliği doğrultusunda ihtiyaçlarla beraber şekillenerek insanların isteklerini yerine getiren alternatif bir hayat sunuyorlar.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    METAVERSE UZMANI

    Metaverse dünyası birçok mesleği etkileme yönünde ilerliyor. Uzmanlara göre metaverse adı altında birçok iş kolu ve meslek ortaya çıkacak. Bunlardan birisi ise metaverse uzmanları sanal gerçeklik dünyasının özelliklerini geliştirerek verimliliğini artırmayı planlıyor. Özellikle metaverse evrenine girmeyi hedefleyen büyük yatırım şirketleri tarafından metaverse uzmanları aranıyor.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    SİBER GÜVENLİK UZMANI

    Siber tabanlı olaylara müdahale etmek için siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyuluyor. Özellikle şirketlerin gizli kalması gerekenler verileri veya çalışanları dışında yabancıların erişmemesi gereken bilgiler bulunduğu durumlarda siber güvenlik uzmanları sistem korumasından sorumlu hale geliyor.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    ROBOTİK MÜHENDİSLİĞİ

    Kodlama ve yazılım konularını içerisine alan bölüm, çeşitli araç gereçlerin geliştirilmesinde ve insan gücünün azaltılmasına yönelik çalışmalar sürdürüyor. Bu çalışmalar içerisine her türlü teknolojik araç gereç dahil edilebiliyor, evde kullanılabilen robot süpürgeden,  tarım teknoloji araçlarına kadar pek çok alanda mühendisler bu alanda iş gücü kazanabiliyor.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    HEMŞİRE VE DOKTOR

    Covid -19 salgınıyla beraber sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Özellikle bazı ülkelerde hemşire ve doktor sıkıntısı yaşandı. Bu nedenle sağlık sektörünün teşvik edilmesi ve sürdürülmesi oldukça önemli.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    YAZILIM GELİŞTİRİCİLER

    Bilgisayar programlarının geliştirilmesi, yapay zekânın öne çıkarılması ve yeni yazılımların oluşturulması uzmanlık alanlarında oldukça iş kazandıran bir bölüm.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    SOSYAL MEDYA UZMANI

    Kullanıcıların deneyimlerini ve verilini analiz eden sosyal medya uzmanları aynı zamanda bünyesinde bulunduğu platformun reklamını yaparak ön plana çıkmasını sağlamakta yardımcı olur, sosyal medya yönetimini sağlar.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    EPİDEMİYOLOG

    Epidemiyologların asıl işleri virüslerin ve hastalıkların ortaya çıkışını araştırarak insanlara gelecek etkilerini bulmaktır. Özellikle Covid-19 döneminde epiydemiyologların önemi oldukça arttı.
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    YOK OLACAĞI DÜŞÜNÜLEN MESLEKLER

    Avustralya’da yapılan araştırmada 2030 yılına kadar bazı mesleklerin nesli tükenecek. İşte nesli tükenmesi beklenen meslekler;

    -Postacı
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    -Banka memuru
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    -Seyahat acentesi
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    -Kasiyer
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    -Fast Food aşçısı
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    -Matbaa operatörü
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    -Tektstil İşçisi
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    -Oduncu
  • Geleceğin meslekleri bunlar olacak! 2030’da bu meslekler sona erecek! Geleceğin meslekleri nelerdir?

    -Tele pazarlamacı

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