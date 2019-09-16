Gelinim Mutfakta Hüsniye Hanım neden yok? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Yemek yarışmasının eğlenceli isimlerinden biri olan Hüsniye Hanım ve gelini Hatice bu hafta yarışmada olamayacaklar. Sebebini ise Fatih Ürek açıkladı. İşte ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA HÜSNİYE HANIM VE HATİCE NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışmasına video gönderen Hatice, yarışmada neden olmadığını şu sözleriyle açıkladı, "Maalesef ki kızımın diş çıkarma dönemine geldik. Kızım 5 aylık. Diş çıkarma dönemi çok zordur. Yarışma temposuyla kızımla ilgilenemeyeceğim için ailemi tercih ettim. O yüzden sizden bir müddet izin istiyorum. Kızımın sağlığı yerine geldiğinde tekrar görüşmek üzere" dedi.

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?

Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor. Yarışmanın ilk bölümünde kendisini tanıtırken zor ve hırslı bir insan olduğunu dile getiren Hatice Karabulut, iddiasını “ “Buraya kazanmaya geldim, asla boş dönmeyeceğim” sözleriyle ortaya koymuştu.