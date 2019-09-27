Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. İkinci sezonda da yarışmacılar arasındaki rekabetin kaldığı yerden devam ettiği Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Emine Hanım ve gelini arasındaki tartışma sonrası Pınar stüdyoyu terk etti. Gelinler son gün teftişi ile diğer yarışmacıların yaptığı tatlıları kontrol etti. Peki yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 27 Eylül 360. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta'da haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Pınar ve Kıymet oldu. Haftanın en düşük puanını alıp, yarışmaya veda eden gelini ise 46 puanla Pınar oldu. Kıymet ise 56 puanla yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Dilek, 61 puanla haftanın en yüksek puanını alan gelini oldu. Elif ise 60 puanla haftanın ikincisi oldu. Dilek böylece 5 altın bileziğin sahibi oldu.

Emine Hanım ve gelini arasındaki tartışma sonrası Pınar stüdyoyu terk ediyor! Gelinler son gün teftişi ile diğer yarışmacıların yaptığı tatlıları kontrol ediyorlar! Elenen ve 5 altın bileziği alan gelin merak ediliyor!