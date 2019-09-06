Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Soruları bugün yayınlanan haftanın finalinde cevap buldu. Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde, 'Evlilik Sözleşmesi' krizi yaşandı. Gelinler ile Kayınvalideler ters düştü. Ezgi ve Elif yarışmadan gitmesini istediği Yağmur için iki valiz getirdi. Bunu gören Yağmur ise çileden çıktı. Peki, yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 6 Eylül son bölümünde yaşananlar

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Ezgi oldu. Ezgi çeyrek altının sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan ve 5 altın bileziğin sahibi olan Ezgi oldu.





Hafta boyunca devam eden gerginlik üst boyuta tırmanıyor! Yağmur, Elif'in üzerine yürüyor! Ezgi'nin, Yağmur'a ait olan valizini odadan almasına Necla Hanım çok öfkeleniyor! Reyhan Hanım ve Ezgi arasında tüyolaşma olduğu iddiası güne damgasını vuruyor! Gelinim Mutfakta'da 5 altın bileziği kim kazanacak? Elenen yarışmacı kim?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikteye yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan gelin 42 puanla Yağmur oldu. Yağmur Gelinim Mutfakta'ya veda etti.