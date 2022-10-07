Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Dört gelin en başarılı yemeği yapabilmek için yarışıyor. Gelinim Mutfakta yarışması haftanın birincisi ve elenen isim programın takipçileri tarafından araştırılıyor. 7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi belli oldu. İşte 7 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...