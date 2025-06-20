Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Haftanın finalinin yapılacağı Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Gelinler altın bilezikleri kazanmak için mutfakta hünerlerini sergilerken kaynanalar puan durumunu belirliyor. 19 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve sezon finali serisinin 9. gününde çeyrek altının sahibi Seren oldu. Peki 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta puan durumu, bileziklerin ve çeyrek altın sahibi olan gelinler bugün belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da bugün hafta boyunca yarışan gelinler için haftanın son yarışma gününde heyecan dorukta. Tadım, puan ve yorumlamanın ardından Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Haziran 2025 tarihli yayının ardından belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu İşte, Gelinim Mutfakta 20 Haziran 2025 puan durumu
GELİNİM MUTFAKTA ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM AÇIKLANDI MI?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanacak.
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta günün birincisi ve sezon finali serisinin 9. gününde çeyrek altının sahibi Seren oldu.
SEREN
SAHRA
NUR
EZGİ