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Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti!

Bir döneme damga vuran Gelinim Olur Musun Tülin son haliyle gündeme geldi. 2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur Musun programı Semra Kaynana, Ata Türk, Sinem Umaş, Caner Toygar ve Tülin Koca gibi isimleri tüm Türkiye’ye tanıttı. Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle fenomen haline gelen Gelinim Olur Musun Tülin’i değişimiyle herkesi şaşırttı. Programdan sonra gündüz kuşağı programlarına konuk olan Tülin yıllar içerisindeki değişimiyle gündeme geldi. İşte, Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali…

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  • 01
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali

    Ebru Akel’in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Olur Musun programı bir döneme damgasını vurdu.
  • 02
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali

    Program; Semra Kaynana, Ata Türk, Sinem Umaş, Caner Toygar ve Tülin Koca gibi isimleri fenomen haline getirdi.
  • 03
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali

    Tülin Koca, Caner Toygar ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını tüm Tükiye’ye duyurdu.
  • 04
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali

    Programın en dikkat çeken isimlerin olan Caner ile Tülin’in aşkı hüsranla sonuçlandı.
  • 05
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali

    Tülin Koca, programon ardından bir üsre gündüz kuşağı programlarına konuk oldu.
  • 06
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali

    Yıllar sonra Caner Toygar’ın Esra Erol’un evlilikm programıyla ekranlara dönmesinin ardından Tülin de Seda Sayan’ın kadrolu gelin adayı ve yorumcusu oldu.
  • 07
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali

    Gelinim Olur Musun Tülin’i yıllar içerisindeki değişimiyle gündeme geldi.
  • 08
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali

    İşte, Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali…
  • 09
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali
  • 10
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali
  • 11
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali
  • 12
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali
  • 13
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali
  • 14
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali
  • 15
    Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Gelinim Olur Musun Tülin Koca son hali

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