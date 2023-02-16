Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Devrim Özkan ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı konusu gündem oldu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...