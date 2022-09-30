Twitter'da dünya listesine girdi

SHOW TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Aksiyonun, eğlencenin ve duygu dolu anların bir arada yaşandığı sürükleyici bölümün finalinde 'Sadi' ve 'Songül’ün başı belaya girdi. Kırdarlar hakkında edindikleri bilgileri emniyete bildirmek için yola çıkan 'Sadi' ve 'Songül', kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. İkilinin neler yaşayacağı ve nasıl kurtulacağı şimdiden merak konusu oldu.
İşte o anlar;
SOSYAL MEDYA BU HAFTA DA #GELSİNHAYATBİLDİĞİGİBİ DEDİ!
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ 11'inci bölümüyle ABC1 20+'da 5.28 izlenme oranı (rating) 14.82 izlenme payı (share), AB'de 4.43 izlenme oranı (rating) 14.28 izlenme payı (share), TOTAL’de ise 4.41 izlenme oranı (rating) 13.18 izlenme payı (share) elde etti. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 5 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer alırken dünya listesine de girerek büyük bir başarıya imza attı. Dizinin sevilen çifti #SadGül ise sosyal medyanın gündemine oturdu, uzun süre TT listesinde yer aldı.
SADİ PAYASLI’DAN KURTARMA OPERASYONU
Çevirmede görevli 'Songül', şüpheli bir aracın hızla kaçmasıyla takibe başladı. Aracı kullananlar 'Songül’ü metruk bir evde köşeye sıkıştırdı ancak 'Songül' tek başına teröristlerin ele geçirilmesini sağladı. 'Songül’ün bu başarısı bütün haberlerde yer alırken emniyet tarafından da ödüllendirildi. 'Songül’ü haberlerde gören 'Najat', peşine düştü ve onu ortadan kaldırmak için planını devreye soktu. Ancak 'Najat’ın yanına sızan 'Yaver', 'Sadi' ile birlikte 'Songül'ü korumayı başardı.
Sadi ve Yaver, Songül’ün yardımına yetişiyor;
DERYA, NEVZAT’IN KARŞISINA ÇIKTI
'Gizem', 'Rıza’nın dadılık teklifini annesinin imaları yüzünden nazikçe reddetti ama ev sahibi tarafından eşyalarıyla evlerinden çıkarılan anne kız, mecburiyetten kendilerini Rıza’nın kapısında buldu. 'Gizem' de okula 'Rıza’nın aracıyla gidip gelmeye başladı. 'Gizem’in peşinden ayrılmayan 'Araz' ne olduğunu anlamaya çalışırken, 'Mert' ise 'Gizem’in mahalleden taşınmasıyla derin bir üzüntü yaşadı. 'Araz’ın gerçek yüzünü gören Derya, tamirhaneye giderek 'Nevzat’la bir konuşma yaptı. 'Nevzat’ın 'Derya’ya karşı davranışlarını uzaktan izleyen 'Sadi', 'Nevzat’ı uyarmaktan geri durmadı. 'Aylin', 'Esra’nın oyunu yüzünden 'Sanem ile karşı karşıya geldi. İki kardeşin arası giderek daha da açıldı. Üstelik 'Esra’nın planı 'Aylin’in ilk kez 'Oğuz’a sert davranmasına neden oldu. 'Melek', çıkan rapora hâlâ inanmazken araştırma yapmaya devam etti. Mahkeme günü hakimin kararıyla 'Celal’in daha detaylı bir teste girmesine karar verildi. Doktordan gelen raporlar genç kızın sönen umutlarını tekrar yeşertti.
'Sadi’den Nevzat’a racon;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Mert’in 'Derya’ya “Emin kim?” diyerek hesap sorduğu merak uyandıran tanıtımda 'Sadi’nin başsavcıyla görüşmesi dikkat çekiyor. 'Mert' ile 'Gizem' artık el ele tutuşarak duygularını saklamayı bırakırken, 'Songül’ün çatışmaya girdiği anlarda gerilim yükseliyor.
İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 12. Bölüm 1. Tanıtımı;
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.
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