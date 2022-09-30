Twitter'da dünya listesine girdi

SHOW TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Aksiyonun, eğlencenin ve duygu dolu anların bir arada yaşandığı sürükleyici bölümün finalinde 'Sadi' ve 'Songül’ün başı belaya girdi. Kırdarlar hakkında edindikleri bilgileri emniyete bildirmek için yola çıkan 'Sadi' ve 'Songül', kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. İkilinin neler yaşayacağı ve nasıl kurtulacağı şimdiden merak konusu oldu.

İşte o anlar;

İzlemek için tıklayınız

SOSYAL MEDYA BU HAFTA DA #GELSİNHAYATBİLDİĞİGİBİ DEDİ!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ 11'inci bölümüyle ABC1 20+'da 5.28 izlenme oranı (rating) 14.82 izlenme payı (share), AB'de 4.43 izlenme oranı (rating) 14.28 izlenme payı (share), TOTAL’de ise 4.41 izlenme oranı (rating) 13.18 izlenme payı (share) elde etti. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 5 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer alırken dünya listesine de girerek büyük bir başarıya imza attı. Dizinin sevilen çifti #SadGül ise sosyal medyanın gündemine oturdu, uzun süre TT listesinde yer aldı.