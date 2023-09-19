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        Haberler Gündem Eğitim Gemi İnşaatı Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları Neler?

        Gemi İnşaatı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Gemi İnşaatı Bölümü iş imkanları

        Ülkemizde denizcilik ve gemicilik üzerine birçok üniversitede farklı pek çok eğitim veren bölüm bulunmaktadır. Hem ülkemizin konumu hem de bu alanda yetkin kişilere olan ihtiyacın her daim olmasından kaynaklı olarak bu bölümler istihdam açısından da oldukça önemlidir. Bunlar arasında son dönemlerde en çok ilgi gören gemi inşaatı bölümü de üniversitede hayali kuran gençler tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlanmıştır. Peki gemi inşaatı bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Gemi inşaatı bölümü iş imkanları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:55
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        Gemi İnşaatı bölümü nedir?
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        Gemi İnşaatı Bölümü Nedir? Gemi İnşaatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Denizcilik meslek yüksekokullarında bulunan ve 2 yıllık bir ön lisans programı olan gemi inşaatı bölümü diğer denizcilik bölümlerinden farklıdır. Bu bölümden mezun olanlar bir geminin inşa edilmesinden sorumludur. Bu programın amacı gemi tasarımı ve inşaatı konusunda yetkin, üretim, montaj, onarım ve kalite kontrol işlemlerinde mühendis ile koordineli şekilde çalışacak kişiler yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Gemi İnşaat Tekniker unvanını alır. Gemi inşaatı bölümü eğitim süresi diğer ön lisans programlarında olduğu gibi 2 yıldır.

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        Gemi İnşaatı Mezunları Ne İş Yapar? Gemi İnşaatı Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

        Gemi inşaatı bölümünden mezun olan öğrenciler geniş iş imkanına sahip olmalarının yanı sıra hem kamu da hem de özel sektörde çalışabilme imkanına sahip olurlar. Gemi inşaatı mühendisleri ile birlikte çalışan gemi inşaatı teknikerleri tersanelerde, liman işletmelerinde ve denizcilikle alakalı faaliyet gösteren birçok yerde çalışma fırsatı elde edebilirler.

        Gemi inşaatı bölümü mezunlarının yaptıkları işler şöyle sıralanabilir;

        • Gemi proje tasarımı ve çizimi yapar
        • Gemi inşasında kullanılacak malzemeleri belirler bunları sınıflandırır
        • Gemilerin boya ve jel kaplama işlemlerini yapar
        • Gemi kalite kontrollerini mühendisle birlikte yapar
        • Basit gemi malzemelerini yapar
        • Boru bağlantılarını yapar
        • Motor, pervane, şanzıman gibi sistemlerin arıza tespitini yapmak için ölçüm araçlarını kullanır
        • Geminin elektrik sistemlerini ve soğutma sistemlerini test eder
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        Gemi İnşaatı Mezunları Nerede Çalışır?

        Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizcilik ve gemicilik alanında birçok iş imkanı bulunmaktadır. Hem ülkemizin coğrafi konumu hem de denizcilik faaliyetlerine verilen önemden kaynaklı olarak bu alanda yetkin kişilere ihtiyaçta günden güne artmıştır. Gemi inşaatı bölümünden mezun olan öğrenciler hem kamuda hem de özel sektörde çalışabilmektedir. Gemi inşaatı teknikerlerinin çalışma imkanı bulduğu bazı yerler şöyledir;

        • Gemi inşaat şirketleri
        • Denizcilik şirketleri
        • Denizcilik mühendislik danışma firmaları
        • Tersaneler
        • Devlet denizcilik kurumları

        Gemi İnşaatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

        2 yıllık ön lisans programı olan gemi inşaatı bölümünde eğitim süresi boyunca tasarımdan, teknik çizime, bilgisayar destekli tasarımdan, gemi direncine kadar birçok zorunlu ders görmektedir. 2 yıl boyunca öğrencilerin aldıkları derslerden bazıları şunlardır;

        • Gemi ve yat inşaatına giriş
        • Teknik resim
        • İş sağlığı ve güvenliği
        • Mesleki güvenlik
        • Matematik
        • Mesleki fizik
        • Gemi ve yat yapım malzemeleri
        • Gemi ve yat üretim yöntemleri
        • Mesleki kimya
        • Gemi geometrisi
        • Gemi ve yat donatımı
        • Yat tipleri ve özellikleri
        • Gemi hidrostatiği
        • Gemi sevk sistemleri
        • Bilgisayar Programlama
        • İmalat İşlemleri
        • Akışkanlar Mekaniği
        • Deniz Yapıları Konstrüksiyonu
        • Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
        • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
        • İngilizce
        • Bilgisayar destekli mesleki çizim
        • Gemi kaynaklı çevre kirliliği
        • Yelken sistemleri ve bileşenleri
        • Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi
        • Gemi Direnci ve Sevki

        Gemi inşaatı bölümü öğrencileri aynı zamanda 2. yıllarında 1 aylık zorunlu staj programlarını da tamamlamaktadır.

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