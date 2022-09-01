Genç kadını saatlerce darbedip 51 yerinden bıçakladı!

İzmir’in Konak ilçesinde dini nikahlı yaşadığı eşini 51 yerinden bıçaklayan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İHA'nın haberine göre olay 30 Ağustos günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce boşanma aşamasındaki eşini terk edip Diyarbakır’dan İzmir’e gelen H. Ç. (20), E.D. (21) ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.
ÖNCE BIÇAKLA REHİN ALDI
Bir arkadaşlarının evine giderek uyuşturucu kullandıkları iddia edilen E.D.’nin (21) uyuşturucu madde kullandıktan sonra H.Ç.’yi bıçakla rehin aldığı öğrenildi.
Talihsiz kadın, rehin alındığı evde darbedilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanırken, H. Ç., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen H.Ç., hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay yerinden suç aleti bıçakla birlikte kaçan E.D., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi’nde saklandığı bir evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının cinsel saldırı, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.
GECE BOYUNCA DARBETTİ
Öte yandan, zanlı E.D.’nin H. Ç.’yi, uyuşturucu madde etkisindeyken gece boyu rehin alıp darp ettiği ve bıçakla yaraladığı iddia edildi. Zanlının ifadesinde, H.Ç. ile birlikte metamfetamin adlı uyuşturucu kullandıklarını ve sırayla birbirlerini bıçakla yaraladıklarını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E. D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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