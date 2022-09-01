Genç kadını saatlerce darbedip 51 yerinden bıçakladı!

İHA'nın haberine göre olay 30 Ağustos günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce boşanma aşamasındaki eşini terk edip Diyarbakır’dan İzmir’e gelen H. Ç. (20), E.D. (21) ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen H.Ç., hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay yerinden suç aleti bıçakla birlikte kaçan E.D., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi’nde saklandığı bir evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının cinsel saldırı, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

GECE BOYUNCA DARBETTİ

Öte yandan, zanlı E.D.’nin H. Ç.’yi, uyuşturucu madde etkisindeyken gece boyu rehin alıp darp ettiği ve bıçakla yaraladığı iddia edildi. Zanlının ifadesinde, H.Ç. ile birlikte metamfetamin adlı uyuşturucu kullandıklarını ve sırayla birbirlerini bıçakla yaraladıklarını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E. D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.