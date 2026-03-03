Canlı
        Genç kızın kahreden ölümü!

        Genç kızın kahreden ölümü!

        Diyarbakır'da kahreden bir olay yaşandı. Kentin Bismil ilçesinde ilaç aldıktan sonra arkadaşının evine giden ve burada rahatsızlanan 22 yaşındaki Yazgül Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Giriş: 03.03.2026 - 13:02
        Genç kızın kahreden ölümü!
        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ilaç aldıktan sonra arkadaşının evine giden ve burada rahatsızlanan Yazgül Can (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; evde ilaç alan Yazgül Can, daha sonra aynı mahallede oturan arkadaşının evine gitti.

        Burada bir süre sonra rahatsızlanan Can için sağlık ekiplerine haber verildi. Çağrılan ambulansla Yazgül Can, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tedaviye alınan Yazgül Can, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından Yazgül Can’ın cenazesi, Bismil ilçesi Akpınar Mezarlığı'nda defnedildi.

