Genç mucitten duygulandıran konuşma

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen 11. Bilim ve Fikir Festivali’nde bu yıl sadece projeler değil, genç bir öğrencinin anlattığı gerçek hayat hikâyesi de hafızalara kazındı.

Atatürk Fen Lisesi öğrencisi ve geçen yıl Fen ve Teknoloji kategorisi birincisi olan Asaf Emir Özdemir’in sahnedeki konuşması salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye’nin ilk bilim ve fikir festivali olma özelliğini taşıyan organizasyonda yaklaşık 3 bin öğrenci, 750 projeyle yarıştı. Festival kapsamında İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’dan gelen öğrenciler projelerini jüri üyelerine sundu.

Törenin açılış konuşmacılarından biri olan genç mucit Asaf Emir Özdemir, geliştirdikleri yapay zekâ projesinin bir çocuğun MS hastalığının erken teşhis edilmesine katkı sağladığını anlattı.

Özdemir, yaklaşık bir buçuk yıl önce geliştirdikleri yapay zekânın nörolojik ve ortopedik hastalıkları tespit edebildiğini belirterek, deney sırasında “sağlıklı” olarak değerlendirilen 7 yaşındaki bir çocukta sistemin MS hastalığına işaret ettiğini söyledi.

İlk etapta bunu hata olarak düşündüklerini ifade eden Özdemir, yine de aileyi uyardıklarını, yapılan kontroller sonucunda çocuğa gerçekten MS teşhisi konulduğunu anlattı.

SAHNEDE DUYGUSAL ANLAR

Salonda duygusal anların yaşanmasına neden olan bölüm ise çocuğun annesinden gelen mesaj oldu. Özdemir, annenin gönderdiği mesajı sahnede okuyarak “Doktorlar hastalığın büyük ölçüde yenildiğini söyledi. Size ne kadar teşekkür etsem az…” sözlerini paylaştı. Salondan uzun süre alkış yükseldi.

Genç öğrenci konuşmasının sonunda arkadaşlarına seslenerek, “Hem toplumu daha iyi bir refah seviyesine kavuşturmak hem insanların yüreğine dokunmak hem de problemlere çözüm üretmek istiyorsanız size tek bir şey öneriyorum: Proje yapın, proje yapın, proje yapın” dedi.

BAKAN YARDIMCISI GÜRSOY'DAN ASAF EMİR'E ÖVGÜ

Festivalde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy da Asaf Emir Özdemir’in hikâyesine dikkat çekerek gençlerin üretmek ve topluma katkı sunmak istediğini söyledi.

Gürsoy, “Asaf Emir’in konuşmasında da gördük; gençlerimiz üretmek istiyor, düşünmek istiyor, katkı sunmak istiyor. Yeter ki gençlere alan açılsın, güvenilsin ve imkân verilsin.” ifadelerini kullandı.

Festivalin yalnızca proje yarışması olmadığını vurgulayan Gürsoy, “Burada sadece projeler hazırlanmıyor. Aynı zamanda geleceğe dair fikir, umut ve sorumluluk üretiliyor.” dedi.

Gençlik Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Gürsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin yalnızca akademik başarısını değil; fikir üretme, problem çözme ve proje geliştirme kapasitelerini de desteklediklerini ifade etti.