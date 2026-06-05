Genç yetenekler Windsörf'te Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğu getirdi

Türkiye’nin windsörf branşındaki önlenemez yükselişi, tarihi bir Avrupa şampiyonluğu ile taçlandı. Uluslararası Funboard Sınıf Birliği (IFCA) tarafından 19-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında İspanya’nın Murcia bölgesinde (Los Alcázares) düzenlenen 2026 IFCA JYM Fin & Foil Slalom Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir zafere imza atıldı. Genç yaş gruplarında dünyanın en yetenekli sörfçülerinin rüzgârla mücadele ettiği dev organizasyonda, MYGA Sörf Okulu bünyesinde yetişen milli sporcularımız Uçay Özgöz Junior U15 Fin Slalom (15 Yaş Altı Gençler) ve Mayda Kolburan Junior U17 Fin Slalom (17 Yaş Altı Gençler) kategorilerinde ülkemize şampiyonluğu getirdi.

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15 ÜLKE VE 110'UN ÜZERİNDE SPORCU ARASINDAN GELEN BÜYÜK ZAFERLER

Dünya Yelken Federasyonu (World Sailing) çatısı altında, Akdeniz’in en zorlu parkurlarından biri kabul edilen Mar Menor’un değişken rüzgârlarında gerçekleşen yarışlar, nefes kesen anlara sahne oldu. Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya gibi rüzgâr sörfünün ekolü sayılan 15 farklı ülkeden, 110’un üzerinde elit sporcunun kıyasıya mücadele ettiği bu "devler liginde", ay-yıldızlı formayla fırtına gibi esen Uçay Özgöz ve Mayda Kolburan podyumun zirvesine yerleşti. Altın madalyaları boyunlarına takarak Avrupa’nın en büyüğü olduğunu kanıtlayan Özgöz ve Kolburan, bu başarılarıyla Türkiye’nin windsörf arenasındaki lider konumunu tüm dünyaya ilan etti. Mayda Kolburan, yarıştığı diğer kategori olan U17 Genç Kızlar FOIL Slalom’da da ülkemize gümüş madalya kazandırarak çifte başarıya imza attı.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARININ ADRESİ: MYGA SÖRF OKULU

Şampiyonada mücadele eden 15 kişilik Türk Milli Takımı kafilesine 4 genç yetenek gönderen MYGA Sörf Okulu, teknik altyapısı ve doğru stratejisiyle bu küresel zaferin merkezinde yer aldı. Milli Takım’ın baş antrenörlüğünü üstlenen ve kendisi de son 4 yılın Türkiye Windsörf Şampiyonu olan MYGA’nın deneyimli hocası Bekir Çimen liderliğindeki teknik kadro, şampiyonluk yolunda sporculara en üst düzeyde rehberlik etti. Bugüne kadar 2500'den fazla çocuğu deniz ve sörf kültürüyle tanıştıran kulüp, yerel başarıları uluslararası şampiyonluklarla taçlandırarak "şampiyonların adresi" tescilini bir kez daha yenilemiş oldu.

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"HEDEFİMİZ KÜRSÜYDÜ, VİZYONUMUZ GELECEK"

Şampiyonluk sonrası kulüp adına açıklama yapan MYGA Sörf Okulu Kurucusu Reşit Adar uzun vadeli altyapı yatırımlarının meyvesini topladıklarını belirtti. Adar; "İspanya’ya giderken gençlerimizin kürsüyü zorlayacağından emindik. Ülkemize şampiyonluğu getiren her iki sporcumuz da azmi, disiplini ve Alaçatı’da aldığı dünya standartlarındaki eğitimle bize bu büyük gururu yaşattı. Avrupa'nın en güçlü sörf ülkelerini geride bırakarak elde edilen bu şampiyonluklar, Türkiye’de windsörfün artık küresel bir ekol haline geldiğinin en somut kanıtıdır" dedi.