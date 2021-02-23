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Gençler borsada doğru mu yapıyor?

İletişimin gelişmesi ile özellikle akıllı telefonlar vasıtasıyla yatırım yapmak kolay hale gelince gençler de borsada yatırımlarını artırdılar. Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuğu olan EY Kurumsal Finansmandan Sorumlu Partner İlhami Koç, "Yeni bir yatırımcı kitlesi mi oluşuyor? Gençlerin temel yatırım anlayışı ne? Doğru mu yanlış mı yapıyorlar?" sorularına cevap veriyor.

Gençler borsada doğru mu yapıyor?

Borsada kim herkes yatırım yapmalı mı? Kesinlikle borsaya uğramaması gerekenler var mıdır? Yatırımcı Rehberi'nde bu Bu soruların cevaplarını EY Kurumsal Finansmandan Sorumlu Partner İlhami Koç veriyor. İletişimin gelişmesi ile özellikle akıllı telefonlar vasıtasıyla yatırım yapma kolay hale gelince gençler de borsada yatırımlarını artırdılar. Koç'un konuk olduğu programda ayrıca "Yeni bir yatırımcı kitlesi mi oluşuyor? Gençlerin temel yatırım anlayışı ne? Doğru mu yanlış mı yapıyorlar?" soruları masaya yatırılıyor.

BEDELLİ ARTIRIMINA KATILMALI MIYIZ?

Aynı zamanda Aracı Kuruluşlar Birliği eski Başkanı ve Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu üyesi olan Koç, son dönemde borsaya ilginin artması sonucu bazı hisselere aşırı ilgi olması nedeniyle fiyatlarının astronomik artışını değerlendiriyor. Bu süreçte sosyal medya yatırımcılar açısından çok yönlendirici olmaya başladı. Şikayetler de yoğunlaşmaya başladı. İlhami Koç'la sosyal medya yerine yatırımcıları doğru yönlendirecek kanalların nasıl oluşturulacağının cevabı aranıyor. Diğer yandan Borsa İstanbul'da artan halka arzlar sonrası Borsa İstanbul’a bu dönemde gelen şirketleri nasıl değerlendiriliyor. Borsaya neden hala büyük şirketlerin halka arz için ilgi göstermediği araştırılıyor. Diğer yandan Koç, hangi şirketin bedelli sermaye artırımına katılınması gerektiğinin cevabını da vererek kendi yatırım stratejisini da açıklıyor.

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