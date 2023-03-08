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Gençlerbirliği - Denizlispor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1´inci Lig´in 25´inci haftasında karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ile Denizlispor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Gençlerbirliği - Denizlispor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
DHA

Spor Toto 1´inci Lig´in 25´inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Altaş Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

10´ncu dakikada Gençlerbirliği atağında Rodrigues ceza sahası dışından şutunu çıkardı ama top kaleci Hüseyin´de kaldı.

15´inci dakikada Denizlispor kalecisi Hüseyin topu uzaklaştırmak için kalesini terk etti ve rakip yarı sahaya doğru vurdu ama top Erkan´da kaldı. Topu kontrol eden Erkan, kalecinin önde olmasından yararlanarak orta sahadan boş kaleye şutunu çıkardı ama meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

24´üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında savunma arkasına atılan topta soldan ceza sahasına doğru giren Kaan ortasını içeriye doğru çevirdi. Penaltı noktasında müsait pozisyonda bulunan Ayovi topa ayağını uzattı ama ağlara gönderemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0´lık eşitlikle sonuçlandı.

53´üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Erkan, kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çıkardı. Kaleci Hüseyin topu zorlukla kornere çeldi.

79´uncu dakikada Gençlerbirliği´nde Tiago pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara´ya çıkardı. Topla buluşan Doukara bekletmeden şutunu çıkardı ama meşin yuvarlak kaleci Hüseyin´in kucağında kaldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Serhat Sağır, Egemen Savran

GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan - Yasin Güreler, Thomas Fontaine, Alperen Babacan, Uğur Akdemir, Tiago Rodrigues, Mohammed Rharsalla (Dk. 86 Sekou Bangoura), Kaan Demir, Erkan Eyibil (Dk. 65 Enes Keskin), İvan İkıc (Dk. 86 Gabriel Torje), Javier Ayovi (Dk. 71 Souleymane Doukara)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Leo Schwechlen, Oğuz Yılmaz, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Muhammet Özkal, Özer Özdemir, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90+5 Kevin Mayi), Mustafa Çeçenoğlu, Bekir Böke

SARI KARTLAR: Enes Keskin, Nurullah Aslan, Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Mustafa Çeçenoğlu (Denizlispor)

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