Spor Toto 1´inci Lig´in 25´inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Altaş Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

10´ncu dakikada Gençlerbirliği atağında Rodrigues ceza sahası dışından şutunu çıkardı ama top kaleci Hüseyin´de kaldı.

15´inci dakikada Denizlispor kalecisi Hüseyin topu uzaklaştırmak için kalesini terk etti ve rakip yarı sahaya doğru vurdu ama top Erkan´da kaldı. Topu kontrol eden Erkan, kalecinin önde olmasından yararlanarak orta sahadan boş kaleye şutunu çıkardı ama meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

24´üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında savunma arkasına atılan topta soldan ceza sahasına doğru giren Kaan ortasını içeriye doğru çevirdi. Penaltı noktasında müsait pozisyonda bulunan Ayovi topa ayağını uzattı ama ağlara gönderemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0´lık eşitlikle sonuçlandı.

53´üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Erkan, kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çıkardı. Kaleci Hüseyin topu zorlukla kornere çeldi.

79´uncu dakikada Gençlerbirliği´nde Tiago pasını sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara´ya çıkardı. Topla buluşan Doukara bekletmeden şutunu çıkardı ama meşin yuvarlak kaleci Hüseyin´in kucağında kaldı.