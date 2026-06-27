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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurul tarihini duyurdu

        Gençlerbirliği Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurul tarihini duyurdu

        Gençlerbirliği Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        G.Birliği'nden olağanüstü genel kurul kararı!

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

        Seçimli olağanüstü genel kurul, ilk toplantıda yeterli sayıya ulaşılamaması halinde 25 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

        Genel kurul gündeminde yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, gelir-gider hesaplarının ibra edilmesi, 2026-2028 dönemi tahmini bütçesinin değerlendirilmesi ile başkan, yönetim, denetim, disiplin ve divan kurullarının seçimi yer alıyor.

        Ayrıca gündemde, yönetim kuruluna ek bütçe ve borçlanma yetkisi verilmesi ile kulübün gelir getirici ticari iş birliklerine ilişkin yetkilendirme maddeleri de bulunuyor.

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