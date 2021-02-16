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Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti sürüyor

Düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, ligde son 7 haftada galip gelemezken, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği, bu 7 haftada rakip filelere sadece 2 gol atarken, bunları da penaltı vuruşları sonrasında kaydetti

Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti sürüyor
AA

Süper Lig'in alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Ligin 25. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, 3 puan hasretini yine dindiremedi.

Son galibiyetini 17. haftada Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenerek elde eden Gençlerbirliği, sonraki 7 maçta 1 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, ligde 20 puanla düşme hattında 19. sırada bulunuyor.

ALTIPARMAK HASRETİ SONA ERDİREMEDİ

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı iki maçta da galibiyet hasretini bitiremedi. Bu sezon kırmızı-siyahlıların Mert Nobre ve Mustafa Kaplan'dan sonra üçüncü teknik direktörü olan Altıparmak, çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor deplasmanından takımının 1 puan almasını sağladı. İkinci maçta ise Altıparmak'ın öğrencileri Beşiktaş karşısında 3-0'lık yenilgi yaşadı.

7 MAÇTA SADECE PENALTIDAN GOL

Gençlerbirliği, galibiyete hasret kaldığı 7 haftada büyük bir gol sorunu da çekti. Söz konusu dönemde rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen kırmızı-siyahlılar, bu golleri de penaltıdan buldu. Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor'dan (17) sonra 20 golle ligin en az rakip fileleri havalandıran ikinci takımı konumunda.

LİGİN EN FAZLA GOL YİYEN TAKIMI

Gençlerbirliği, 25. hafta sonunda Süper Lig'in en fazla gol yiyen ekibi oldu. Kalesinde 44 gol gören kırmızı-siyahlılar, sezon içinde aldığı farklı yenilgilerle de taraftarını üzdü.

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