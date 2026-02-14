Canlı
        Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi bitti! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi bitti!

        Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettigini açıkladı.

        Giriş: 14.02.2026 - 19:17 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:17
        Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında ÇaykurÇaykur Rizespor’u konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı.

        Başkent ekibi, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

