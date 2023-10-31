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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği uzatmalarda turladı - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği uzatmalarda turladı

        Trendyol 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda ağırladığı Bölgesel Amatör Lig ekibi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni normal süresi 3-3 biten maçın uzatmalarında 4-3 yenerek tur atladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:54
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        Gençlerbirliği uzatmalarda turladı
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        Stat: Eryaman

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Hakemler: Alirıza Altunbakır, Halil Tolgahan Demir, Muhammet Munir Dadı

        Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Uğur Akdemir, Yiğit Efe Demir, Wu (Dk. 110 Mahmut Ceyhun Alyurt), Özgür Çek (Dk. 63 Fırat Tulgayoğlu), Eralp Aydın (Dk. 91 Can Bartu Çığır), Erdal Öztürk, Ensar Kemaloğlu (Dk. 91 Arda Çağan Çelik), Akabueze, Melih Bostan (Dk. 119 Efe Yılmaz), Oltan Karakullukçu

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Uğurcan Kadir Mutlu, Kadir Kaan Sakızlı (Dk. 109 Abdullah Çelik), Cihan Mercan, Kamil Yüksel (Dk.46 Yusuf Can Karakaş), Zeki Sinan Akkoyun, Ahmet Can Bulut (Dk. 46 Halim Demirok), Ali İhsan Erdoğan, Nurullah Aslan (Dk. 58 Hasan Talha Ceylan), Ercan Kılıç (Dk. 74 Emir Arda Yılmaz), Volkan Balcı, Fatih Özaydın (Dk. 70 Çağrı Türk)

        Goller: Dk. 3 Melih Bostan, Dk. 25, 90+4 ve 108 Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği), Dk. 49 Halim Demirok, Dk. 75 Cihan Mercan, Dk. 90 Yiğit Efe Demir (kendi kalesine) (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

        Sarı kartlar: Dk. 64 Fırat Tulgayoğlu (Gençlerbirliği), Dk. 83 Ali İhsan Erdoğan, Dk. 89 Uğurcan Kadir Mutlu, Dk. 90+6 Volkan Balcı, Dk. 115 Zeki Sinan Akkoyun (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

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