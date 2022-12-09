Genel Sağlık Sigortası primleri asgari ücret toplantısının ardından tekrardan gündeme geldi. Genel sağlık sigortası; kişi sağlığının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Peki, "Genel Sağlık Sigortası ne kadar olacak 2023? Yeni GSS prim ücreti kaç para olur?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...