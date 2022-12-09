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Genel Sağlık Sigortası ne kadar olacak 2023?

Ocak ayına kısa bir süre kala Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gündeme geldi. Asgari ücret zammının belli olmasıyla GSS prim ödeme miktarlarında da buna bağlı olarak artış yaşanacak. Genel Sağlık Sigortası primi ödeyen vatandaşlar yeni yılla birlikte GSS prim ücretlerinin ne kadar olacağına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. İşte GSS primi ne kadar olacak sorusunun yanıtı...

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  • Genel Sağlık Sigortası ne kadar olacak 2023? Yeni GSS prim ücreti kaç para olur?

    Genel Sağlık Sigortası primleri asgari ücret toplantısının ardından tekrardan gündeme geldi. Genel sağlık sigortası; kişi sağlığının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Peki, "Genel Sağlık Sigortası ne kadar olacak 2023? Yeni GSS prim ücreti kaç para olur?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Genel Sağlık Sigortası ne kadar olacak 2023? Yeni GSS prim ücreti kaç para olur?

    GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) 2023 NE KADAR OLACAK? 

    Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri asgari ücret zammı oranında artış yaşanacak. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılamaktadır. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor.
  • Genel Sağlık Sigortası ne kadar olacak 2023? Yeni GSS prim ücreti kaç para olur?

    SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 215 lira olarak belirlemişti.

    Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse en GSS 279,5 liraya,

     
  • Genel Sağlık Sigortası ne kadar olacak 2023? Yeni GSS prim ücreti kaç para olur?

    yüzde 40 zam gelirse 301 liraya,

    yüzde 50 zam gelirse 322,5 liraya yükselecek.
  • Genel Sağlık Sigortası ne kadar olacak 2023? Yeni GSS prim ücreti kaç para olur?

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