Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.723,23 %-0,93
        DOLAR 32,3879 %0,09
        EURO 34,5358 %0,24
        ALTIN 2.450,77 %0,50
        FAİZ 45,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,63 %2,09
        BITCOIN 66.402,00 %3,97
        GBP/TRY 40,3903 %0,20
        EUR/USD 1,0654 %0,12
        BRENT 89,63 %-0,91
        ÇEYREK ALTIN 4.007,93 %0,52
        Haberler Ekonomi Enerji Gerilimin azalması sonrası brent petrol fiyatları düşüşte - Enerji Haberleri

        Gerilimin azalması sonrası brent petrol fiyatları düşüşte

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,92 dolardan işlem görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerilim sonrası petrol fiyatlarında son durum
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cuma günü 92,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 89,92 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,17 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki düşüşte İran-İsrail arasındaki tansiyonun düşürülmesi için artan diplomatik çabalar etkili oldu.

        İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı gerçekleştireceği beklentisiyle cuma günü ekimden bu yana en yüksek seviyesini kaydeden petrol fiyatları, bölgedeki gerilimin hafifletilmesine yönelik çalışmalar sonucu azalan arz endişeleriyle düştü.

        REKLAM

        Saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve İngiltere dışişleri bakanları ile İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele aldı ve ABD'nin bölgede tansiyonun artmasını istemediği mesajını verdi. Blinken, dışişleri bakanları ile yaptığı telefon görüşmelerinde İsrail-İran geriliminde son durumu değerlendirdi ve mevkidaşlarına "ABD'nin bölgede daha fazla gerginlik peşinde olmadığı" ifade etti.

        ABD'nin İsrail'in güvenliği konusunda hassas olduğunu kaydeden Blinken, bundan sonraki sürece ilişkin bölgedeki ülkelerle yakın koordinasyon halinde olacaklarını vurguladı.

        Söz konusu açıklamalar, bölgedeki gerilimin hafifleyeceğine ve daha fazla arz kesintisi yaşanmayacağına yönelik umutları besleyerek petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulundu.

        Ayrıca, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik öngörülerin kuvvetlenmesi de petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

        Analistler, beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayacağına dair umutları azalttığını belirtti. Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlarken petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtladı.

        Brent petrolde teknik olarak 90,27 ile 90,37 dolar aralığının direnç, 90,04 ile 89,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Rekorbahçe!
        Rekorbahçe!
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Yunan adalarında Türk ziyaretçi yoğunluğu
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Sokakta kavga ölümle bitti
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Yabancı VAR damga vurdu!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!
        Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe!