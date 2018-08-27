Toplam 7 hatta 20 gemiyle sefer düzenleyen GESTAŞ'ın, 10 gün boyunca 4 bin 78 sefer gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, en fazla yoğunluğun, 17 ve 18 Ağustos'ta yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Toplam 185 bin 610 araç geçişinden 59 bin 599'u Lapseki-Gelibolu, 46 bin 880'i Çanakkale-Kilitbahir, 40 bin 573'ü Çanakkale-Eceabat hattında gerçekleşti. Güney Marmara hattında araç geçişi ise 3 bin 362 araç oldu. Çanakkale'nin tatil bölgeleri Bozcaada ve Gökçeada'ya da tatilci akını vardı. Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında 19 bin 687, Kabatepe-Gökçeada hattında 15 bin 549 araç, adalara ulaşım sağladı. Bozcaada'ya yaya geçişi 86 bin 385, Gökçeada'ya yaya geçişi ise 59 bin 139 oldu. Özellikle Bozcaada'ya araçlı geçişlerde, 2018 yılı ile 2017 yılı arasındaki yüzde 37'lik artış dikkati çekti. Gökçeada'ya olan ziyaretçi sayısı ise geçen yıla göre yüzde 16 arttı."

Açıklamada, haziran ayının başından bu yana gerçekleşen Küçükkuyu-Midilli seferlerinde de bayram yoğunluğu yaşandığı belirtilerek, 10 günde bin 92 kişinin Küçükkuyu-Midilli seferlerini kullandığı kaydedildi.

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