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Getir, Alman rakibi Gorillas’ın tamamını satın aldı

Getir, Berlin merkezli hızlı market teslimat şirketi Gorillas’ın tamamını satın aldı

Getir, Alman rakibi Gorillas’ın tamamını satın aldı - Ekonomi Haberleri
HABERTURK.COM

Getir, Berlin merkezli hızlı teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldı.

2015 yılında kurulan ve üç kıta 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, bu yıl, Avrupa’da hızlı market ürünleri teslimat sektörünün ilk decacorn’u olmuştu.

Getir Kurucusu Nazım Salur, satın almayla ilgili, "Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada rakam verilmezken, Financial Times satın almanın 1.2 milyar dolar karşılığında gerçekleştiğini duyurdu.

2020'de Berlin'de Türk yatırımcı Kağan Sümer tarafından kurulan hızlı teslimat girişimi Gorillas, son olarak Ekim ayında yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım almıştı.

Bu yatırım ile birlikte, şirketin değerleme tutarı ise 2.1 milyar dolara çıkmıştı.

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