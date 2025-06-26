Gezgin Salon Festivali Parkorman'da başlıyor
Müzik tutkunlarının heyecanla beklediği +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, 28 Haziran Cumartesi ve 29 Haziran Pazar günü, doğayla müziği bir araya getiren Bonus Parkorman'da gerçekleştirilecek
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) performans mekânı Salon İKSV’nin yeşillikler içerisinde sunduğu müzik deneyimi +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu sene de Bonus Parkorman’da 28-29 Haziran’da farklı türlerden ve dönemlerden heyecan verici isimleri müzikseverlerle buluşturacak.
28 Haziran Cumartesi günü, ikonik albümünün ilk çeyreğini AIR Play Moon Safari turnesiyle taçlandıran Fransız ikili AIR ve French Touch akımına yeni bir ivme kazandıran Marsilyalı prodüktör Simon Henner’ın solo projesi French 79, deneysel, progresif rock müziğiyle Gevende ve William Dorey’nin tek kişilik müzik evreni, retro tınıların çağdaş temsilcisi Skinshape; 29 Haziran Pazar günü ise içe dönüşleri, dünyadan kaçışlar anlatan Slowdive, enerjik CLUB NF ritimleriyle Parkorman’ı dans pistine çevirecek NEIL FRANCES, indie rock’un Liverpool çıkışlı ikilisi King Hannah ve festival temposunu artıracak psikedelik Anadolu beat üçlüsü Lalalar sahnede olacak.
Festivalin güldüren durağı: +1 Komedi Sahnesi
Festivalin her iki gününde de konser aralarında komedyenler sahnede olacak. Cumartesi günü +1 Komedi Sahnesi; Seda Yüz, Ozan Akyol ve Özge Özel’i ağırlayacak. Pazar günü ise Deniz Alnıtemiz, Yavuz Günal ve Samet Karadeniz müzik aralarına kahkaha katacak.
PROGRAM
28 HAZİRAN CUMARTESİ
15.00 Kapı açılışı
15.00 DJ set: Venus Exotica
17.00 Skinshape
18.00 +1 Komedi Sahnesi: Özge Özel
18.30 Gevende
19.45 +1 Komedi Sahnesi: Ozan Akyol
20.15 French 79
21.30 +1 Komedi Sahnesi: Seda Yüz
22.00 AIR Play Moon Safari
29 HAZİRAN PAZAR
15.00 Kapı açılışı
15.00 DJ set: ZOZO
17.00 King Hannah
18.00 +1 Komedi Sahnesi: Samet Karadeniz
18.30 Lalalar
19.45 +1 Komedi Sahnesi: Yavuz Günal
20.15 NEIL FRANCES CLUB NF
21.30 +1 Komedi Sahnesi: Deniz Alnıtemiz
22.00 Slowdive
Festivalle ilgili gelişmeleri ve duyuruları Salon İKSV’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Festivalin biletleri Passo.com.tr'de satışa çıktı.