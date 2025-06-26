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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gezgin Salon Festivali Parkorman'da başlıyor

        Gezgin Salon Festivali Parkorman'da başlıyor

        Müzik tutkunlarının heyecanla beklediği +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali, 28 Haziran Cumartesi ve 29 Haziran Pazar günü, doğayla müziği bir araya getiren Bonus Parkorman'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:37
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        Gezgin Salon Festivali başlıyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) performans mekânı Salon İKSV’nin yeşillikler içerisinde sunduğu müzik deneyimi +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu sene de Bonus Parkorman’da 28-29 Haziran’da farklı türlerden ve dönemlerden heyecan verici isimleri müzikseverlerle buluşturacak.

        28 Haziran Cumartesi günü, ikonik albümünün ilk çeyreğini AIR Play Moon Safari turnesiyle taçlandıran Fransız ikili AIR ve French Touch akımına yeni bir ivme kazandıran Marsilyalı prodüktör Simon Henner’ın solo projesi French 79, deneysel, progresif rock müziğiyle Gevende ve William Dorey’nin tek kişilik müzik evreni, retro tınıların çağdaş temsilcisi Skinshape; 29 Haziran Pazar günü ise içe dönüşleri, dünyadan kaçışlar anlatan Slowdive, enerjik CLUB NF ritimleriyle Parkorman’ı dans pistine çevirecek NEIL FRANCES, indie rock’un Liverpool çıkışlı ikilisi King Hannah ve festival temposunu artıracak psikedelik Anadolu beat üçlüsü Lalalar sahnede olacak.

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        King Hannah
        King Hannah

        Festivalin güldüren durağı: +1 Komedi Sahnesi

        Festivalin her iki gününde de konser aralarında komedyenler sahnede olacak. Cumartesi günü +1 Komedi Sahnesi; Seda Yüz, Ozan Akyol ve Özge Özel’i ağırlayacak. Pazar günü ise Deniz Alnıtemiz, Yavuz Günal ve Samet Karadeniz müzik aralarına kahkaha katacak.

        PROGRAM

        28 HAZİRAN CUMARTESİ

        15.00 Kapı açılışı

        15.00 DJ set: Venus Exotica

        17.00 Skinshape

        18.00 +1 Komedi Sahnesi: Özge Özel

        18.30 Gevende

        19.45 +1 Komedi Sahnesi: Ozan Akyol

        20.15 French 79

        21.30 +1 Komedi Sahnesi: Seda Yüz

        22.00 AIR Play Moon Safari

        29 HAZİRAN PAZAR

        15.00 Kapı açılışı

        15.00 DJ set: ZOZO

        17.00 King Hannah

        18.00 +1 Komedi Sahnesi: Samet Karadeniz

        18.30 Lalalar

        19.45 +1 Komedi Sahnesi: Yavuz Günal

        20.15 NEIL FRANCES CLUB NF

        21.30 +1 Komedi Sahnesi: Deniz Alnıtemiz

        22.00 Slowdive

        Festivalle ilgili gelişmeleri ve duyuruları Salon İKSV’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Festivalin biletleri Passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Gezgin Salon Festivali
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
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