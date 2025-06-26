Gezgin Salon Festivali Parkorman'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) performans mekânı Salon İKSV’nin yeşillikler içerisinde sunduğu müzik deneyimi +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu sene de Bonus Parkorman’da 28-29 Haziran’da farklı türlerden ve dönemlerden heyecan verici isimleri müzikseverlerle buluşturacak.

28 Haziran Cumartesi günü, ikonik albümünün ilk çeyreğini AIR Play Moon Safari turnesiyle taçlandıran Fransız ikili AIR ve French Touch akımına yeni bir ivme kazandıran Marsilyalı prodüktör Simon Henner’ın solo projesi French 79, deneysel, progresif rock müziğiyle Gevende ve William Dorey’nin tek kişilik müzik evreni, retro tınıların çağdaş temsilcisi Skinshape; 29 Haziran Pazar günü ise içe dönüşleri, dünyadan kaçışlar anlatan Slowdive, enerjik CLUB NF ritimleriyle Parkorman’ı dans pistine çevirecek NEIL FRANCES, indie rock’un Liverpool çıkışlı ikilisi King Hannah ve festival temposunu artıracak psikedelik Anadolu beat üçlüsü Lalalar sahnede olacak.

REKLAM

King Hannah

Festivalin güldüren durağı: +1 Komedi Sahnesi

Festivalin her iki gününde de konser aralarında komedyenler sahnede olacak. Cumartesi günü +1 Komedi Sahnesi; Seda Yüz, Ozan Akyol ve Özge Özel’i ağırlayacak. Pazar günü ise Deniz Alnıtemiz, Yavuz Günal ve Samet Karadeniz müzik aralarına kahkaha katacak.