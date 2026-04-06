Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Gheorghe Hagi'nin maaşını açıkladılar! - Futbol Haberleri

        Gheorghe Hagi'nin maaşını açıkladılar!

        Rumen basını, Mircea Lucescu sonrası Romanya Milli Takımı'nın başına Gheorghe Hagi'nin geleceğini açıkladı ve sözleşme detaylarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 21:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Romanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Gheorghe Hagi'nin sözleşme detayları ortaya çıktı.

        2

        Rumen basını, Hagi'nin yıllık ücretini ve mukavelesinde yer alacak bonus maddelerini duyurdu.

        3

        Romanya basınından Fanatik'in haberine göre; Gheorghe Hagi, Romanya Milli Takımı'nın eski hocası Mircea Lucescu ile aynı maaşı alacak. Federasyon ile aylık 27 bin Euro'ya anlaşan Hagi'nin yıllık ücretinin 324 bin Euro'ya geleceği belirtildi.

        4

        Haberde, 61 yaşındaki teknik adamın mukavelesinde performans bonuslarının da bulunduğu ve Romanya'nın, EURO 2028'e katılması halinde 300 bin Euro daha kazanacağı kaydedildi.

        5

        Rumenler, 2030 Dünya Kupası giderse Hagi bu kez 500 bin Euro'luk bonusa hak kazanacak.

