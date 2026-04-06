Gheorghe Hagi'nin maaşını açıkladılar!

Romanya basınından Fanatik'in haberine göre; Gheorghe Hagi, Romanya Milli Takımı'nın eski hocası Mircea Lucescu ile aynı maaşı alacak. Federasyon ile aylık 27 bin Euro'ya anlaşan Hagi'nin yıllık ücretinin 324 bin Euro'ya geleceği belirtildi.