Gheorghe Hagi'nin maaşını açıkladılar!
Rumen basını, Mircea Lucescu sonrası Romanya Milli Takımı'nın başına Gheorghe Hagi'nin geleceğini açıkladı ve sözleşme detaylarını duyurdu.
Giriş: 06.04.2026 - 21:26
1
Romanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Gheorghe Hagi'nin sözleşme detayları ortaya çıktı.
2
Rumen basını, Hagi'nin yıllık ücretini ve mukavelesinde yer alacak bonus maddelerini duyurdu.
3
Romanya basınından Fanatik'in haberine göre; Gheorghe Hagi, Romanya Milli Takımı'nın eski hocası Mircea Lucescu ile aynı maaşı alacak. Federasyon ile aylık 27 bin Euro'ya anlaşan Hagi'nin yıllık ücretinin 324 bin Euro'ya geleceği belirtildi.