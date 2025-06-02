Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.009,92 %-0,11
        DOLAR 39,1902 %-0,02
        EURO 44,7973 %0,56
        GRAM ALTIN 4.217,48 %1,65
        FAİZ 44,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 42,00 %0,87
        BITCOIN 104.631,00 %-0,36
        GBP/TRY 53,0794 %0,52
        EUR/USD 1,1419 %0,63
        BRENT 64,95 %3,46
        ÇEYREK ALTIN 6.895,58 %1,65
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Ghost of Tsushima sistem gereksinimleri nelerdir? Ghost of Tsushima kaç GB boş alan istiyor? - Teknoloji Haberleri

        Ghost of Tsushima sistem gereksinimleri nelerdir? Ghost of Tsushima kaç GB boş alan istiyor?

        Ghost of Tsushima, 13. yüzyılın sonlarında, Moğol İmparatorluğu'nun Japonya'yı işgal girişimi sırasında geçen epik bir hikâyeyi anlatır. Oyun, Tsushima Adası'nın samurayı Jin Sakai'nin gözünden ilerler; Jin, Moğol istilasına karşı adasını ve halkını korumakla görevli asil bir savaşçıdır. Ancak geleneksel samuray savaş teknikleri ve onur kuralları, Moğol ordusunun acımasız ve beklenmedik taktikleri karşısında yetersiz kalır. Jin, hem samuray mirasını korumak hem de halkını kurtarmak için "Hayalet" adını alan yeni ve daha esnek bir savaş tarzını benimsemek zorunda kalır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ghost of Tsushima sistem gereksinimleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu değişim, onu hem dostları hem de kendi içinde zorlu bir yolculuğa çıkarır; çünkü Jin’in kullandığı yöntemler, samuray onuruna aykırı sayılır ve kendisini çevresindekilerle çatışma içinde bırakır. Oyunda oyuncular, Tsushima’nın büyüleyici açık dünyasında ilerleyerek farklı bölgeleri keşfeder, çeşitli yan görevler ve karakterlerle etkileşim kurar, Moğol işgaline karşı direnişi örgütler ve Jin’in içsel çatışmasını deneyimler.

        Ghost of Tsushima, sadakat, onur, fedakârlık ve kimlik gibi derin temaları da işler. Oyunun atmosferi, detaylı Japon kültürü, doğa manzaraları ve tarihsel unsurlar sayesinde oyunculara unutulmaz bir deneyim sunar. Böylece oyuncular hem Jin’in kahramanlık hikayesinin bir parçası olur hem de samuray ruhunun ne demek olduğunu bizzat yaşarlar.

        REKLAM

        GHOST OF TSUSHİMA KAÇ GB?

        Ghost of Tsushima, 2020 yılında Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve PlayStation 4 için piyasaya sürülen açık dünya aksiyon-macera oyunudur. Oyunun kapladığı depolama alanı, oyunun sunduğu yüksek kaliteli grafikler, detaylı Japonya’nın feodal dönem atmosferi ve zengin içerikleri nedeniyle oldukça büyüktür.

        Ghost of Tsushima’nın tam kurulum dosyası, oyunun farklı sürümleri ve ek içerikleriyle birlikte değişiklik göstermekle birlikte, genellikle yaklaşık 50 ila 70 GB arasında bir yer kaplar. Örneğin, standart sürümünde oyun yaklaşık 50 GB civarında bir alan gerektirirken, oyuna sonradan eklenen "Iki Adası" genişleme paketi ve diğer güncellemeler bu boyutu artırabilir. Oyunun PlayStation 5 versiyonu için sunulan yükseltmeler ve grafik iyileştirmeleri, ek dosya boyutu talebini artırmaktadır.

        Yüksek çözünürlüklü dokular, ayrıntılı karakter modelleri ve geniş açık dünya haritası, depolama ihtiyacını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Ghost of Tsushima’yı oynamak isteyen kullanıcıların, oyun kurulumunu ve ileride çıkabilecek güncellemeleri sorunsuz yükleyebilmek için konsol veya disklerinde yeterli boş hard disk bırakmaları önemlidir.

        REKLAM

        GHOST OF TSUSHİMA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

        Ghost of Tsushima, özellikle tarihî temalı ve samuray kültürüne ilgi duyan oyuncular için son derece uygun bir oyundur. Açık dünya maceralarını seven, keşif yapmayı, detaylı atmosferlerde kaybolmayı sevenler için ideal bir deneyim sunar. Ayrıca, stratejik düşünmeyi ve dövüş tekniklerinde ustalaşmayı seven oyuncuların dikkatini çeker. Çünkü oyunda hem geleneksel samuray savaşları hem de daha esnek, gizlilik odaklı “Hayalet” taktikleri uygulanabilir. Görsel olarak etkileyici ve sinematik anlatımı güçlü olan Ghost of Tsushima, sadece aksiyon odaklı değil, aynı zamanda derin hikaye ve karakter gelişimi arayan oyunculara hitap eder.

        Yetişkin temaları ve zaman zaman yoğun dövüş sahneleri içerdiği için daha olgun ve sabırlı oyuncular için uygundur. Tek oyunculu deneyimi sevenler ve konsol oyuncuları için tasarlandığından, PC oyuncuları bu oyunu doğrudan oynayamaz. Genel olarak, tarihi atmosferi, sanatsal görselleri ve yoğun aksiyonuyla, kaliteli ve sürükleyici bir oyun arayanlar için Ghost of Tsushima mükemmel bir tercihtir. Ghost of Tsushima, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına özel olarak geliştirilmiş bir oyun olduğu için, ekran kartı gibi klasik PC sistem gereksinimleri bulunmamaktadır.

        REKLAM

        PlayStation 4 (PS4) Minimum ve Önerilen Gereksinimler:

        • Konsol Modeli: PlayStation 4 (Standart Model)
        • Depolama Alanı: Yaklaşık 50 GB boş bellek (oyun dosyaları ve güncellemeler için)
        • İşletim Sistemi: PS4 işletim sistemi güncel sürümü
        • RAM: 8 GB GDDR5 (PS4 donanımı standart)
        • GPU: AMD Radeon tabanlı GPU (PS4 donanımı standart)
        • CPU: 8 çekirdekli AMD Jaguar işlemci (PS4 donanımı standart)
        • Çözünürlük: 1080p (bazı sahnelerde dinamik çözünürlük değişebilir)
        • Kare Hızı: Ortalama 30 FPS, bazı sahnelerde düşüşler olabilir

        PlayStation 4 Pro (PS4 Pro) Özel İyileştirmeler:

        • Çözünürlük: 4K çözünürlüğe kadar destek (dinamik çözünürlük ile)
        • Grafik: Geliştirilmiş grafik detayları ve daha iyi gölgelendirme efektleri
        • Kare Hızı: 30 FPS stabil olarak hedeflenir
        • HDR Desteği: Var, desteklenen TV modellerinde renk ve kontrast iyileştirmeleri
        • PlayStation 5 (PS5) Yükseltme ve Performans:
        • Uyumluluk: PS4 sürümünden ücretsiz PS5 sürümüne yükseltme imkânı
        • Depolama: Oyun dosyaları PS5’te yaklaşık 60-70 GB alan kaplayabilir
        • Performans Modu: 60 FPS hedefiyle oynanabilir
        • Grafik Modu: 4K çözünürlük ve yüksek grafik detayları
        • Yükleme Süreleri: SSD sayesinde PS4’e göre çok daha hızlı yükleme süreleri
        • HDR ve Ray Tracing: HDR desteği mevcut; ray tracing teknolojisi kullanılmamaktadır

        Ek Teknik Bilgiler:

        • Kontrolcü: DualShock 4 (PS4) veya DualSense (PS5) tam uyumludur
        • İnternet Bağlantısı: Oyun indirimi, güncellemeler ve çevrimiçi modlar için geniş bant internet önerilir
        • Ses: 3D surround ses desteği (PS4 ve PS5’de desteklenir)
        • Oyun Boyutu ve Güncellemeler: DLC paketleri ve güncellemelerle beraber toplam dosya boyutu artabilir; düzenli güncellemeler için depolama alanı gereklidir
        • Geriye Dönük Uyumluluk: PS5 üzerinde PS4 versiyonu oynanabilir, ancak bazı grafik ve performans iyileştirmeleri PS5 yükseltmesi ile sağlanır

        Ghost of Tsushima, teknik olarak güçlü bir donanım gerektiren PC oyunlarından farklı olarak, Sony’nin konsol mimarisine optimize edilmiştir. Bu yüzden sistem gereksinimleri konsol modellerine bağlı olarak değişir ve PC kullanıcıları için resmi bir sürümü bulunmamaktadır. Oyunu en iyi şekilde deneyimlemek isteyenlerin güncel PS4 Pro veya PS5 konsollarına sahip olması önerilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        İhracatta rekor
        İhracatta rekor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi