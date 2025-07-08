Giorgio Chiellini, Los Angeles'a ortak oldu!

Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Giorgio Chiellini, ABD 1. Futbol Ligi (MLS) kulübü Los Angeles'a (LAFC) ortak oldu.

Kulübün internet sitesine konuşan Chiellini, Los Angeles'ın bir parçası olmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Geçen yıldan itibaren kulübe yatırım yapma isteğinin olduğunu belirten Chiellini, "Üç yıl önce bir oyuncu olarak buraya geldiğimde, bu kulüpte özel bir şey olduğunu hemen hissettim. Los Angeles, sıra dışı insanlar tarafından inşa edilmiş ve sizi gerçekten evinizde hissettiren bir topluluk tarafından desteklenen hırslı bir kulüp. Bu yüzden geçen yıl kulübe yatırım yapma isteğimi dile getirdim ve şimdi bu yolculuğa devam etmekten ve derinden inandığım bir projeye desteğimi vermekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.