Giovanni Guidetti: İnanamadığımız bir rüya gibi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen, altın seti de 15-11 kazanarak Dörtlü Final'e yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, takımının olağanüstü bir iş başardığını söyledi.

Guidetti ve karşılaşmada 32 sayı üreterek MVP seçilen Rus voleybolcu Marina Markova, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yaşananların bir rüya gibi olduğunu belirten Guidetti, "Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü bir iş başardılar ve müthiş bir geri dönüşe imza attılar. Tüm ekibe teşekkür ediyorum çünkü maçtan önce birçok fiziksel problemimiz vardı ve bu konuyu çok iyi çözdüler. Beni sürekli destekleyen VakıfBank Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Dörtlü Final'i İstanbul'da oynayacağımız için çok mutluyum. Bu, neredeyse inanamadığımız bir rüya gibi." şeklinde konuştu.

MARKOVA: BİRLİKTE İSTEYEREK KAZANABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK

VakıfBank'ın Rus smaçörü Marina Markova ise rövanş maçında çok daha iyi bir takım oyunu sergilediklerinden bahsetti.

Fenerbahçe gibi zorlu bir rakip karşısında galip gelerek Dörtlü Final'e yükseldikleri için mutlu olduklarını aktaran Markova, "İlk maçımızda evimizde kaybettik. Her sette onlara çok yakın bir oyun sergilemiştik ancak çok hatamız oldu. Bugünkü maçta ise çok daha iyi bir takım oyunu sergiledik. Herkes yarın yokmuşçasına oynuyordu ve sınırlarını sonuna kadar zorluyordu. Birçok duyguyu bir arada yaşadık. Böyle bir takım karşısında galip gelmek oldukça zorluydu ancak birlikte isteyerek kazanabileceğimizi gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinin ilk Dörtlü Final organizasyonu için heyecanlı olduğunu dile getiren Rus smaçör, "Dörtlü Final'i İstanbul'da oynayacağımız için çok heyecanlıyım. Birçok kişi finallere kalamayacağımızı düşünebilirdi ancak buradayız ve evimizde oynayacağız. Bu, kariyerimin ilk Dörtlü Final turu olacak ve rakiplerimize karşı oynamak için çok heyecanlıyım." diyerek sözlerini tamamladı.