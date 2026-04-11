        Haberler Gündem Güncel Giresun'un su sorununu çözecek proje | Son dakika haberleri

        Giresun'un su sorununu çözecek projede yeni aşama

        Giresun'un uzun yıllar su sorununu çözmesi hedeflenen İkisu Su Projesi'nin ilk etap inşaat sözleşmesi imzalandı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise, "Giresun'umuz için hayati öneme sahip içme suyu projemizde artık yeni bir aşamaya geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Giresun'un su sorununu çözecek proje
        Giresun'un su sorununu çözmesi hedeflenen İkisu Su Projesi'nin ilk etap inşaat sözleşmesi imzalandığını duyuran Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti Milletvekili Ali Temür'e projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        Başkan Fuat Köse yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla birlikte Giresun'un su altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanacağını ifade etti. Başkan Köse, projeye ilişkin şunları kaydetti:

        "Giresun'umuz için hayati öneme sahip içme suyu projemizde artık yeni bir aşamaya geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla, DSİ ve Giresun Belediyemiz arasında imzalanan protokol kapsamında; Aksu Deresi'nden il merkezimize ve üç ilçemize yıllık 31.5 milyon metreküp içme suyu sağlayacak projemizin ilk etap inşaat sözleşmesi imzalandı.

        1 Milyar 570 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek ve 41 bin 460 metre uzunluğunda olacak isale hattı sayesinde Giresun'umuza güçlü ve sürdürülebilir bir su arzı kazandırıyoruz. Giresun'umuz için her platformda çalışmaya, her kapıyı çalmaya, tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz.

        Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde büyük destekleri olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, Giresun Milletvekilimiz Ali Temür'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

        Belediye Başkanı Fuat Köse, projenin tamamlanması ile birlikte Giresun Belediyesi'nin bugünkü tutarıyla bütçeye yük olan 15 milyon lira elektrik enerjisi ödemesinden de kurtulacağını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 9 Nisan 2026 (Galatasaray İzmir'de Hata Yapmadı)

        Galatasaray İzmir'de hata yapmadı. Kadınlar CEV Cup'ta Şampiyon Galatasaray. Temsilcimiz Chieri'yi 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Dursun Özbek: Galatasaray için kupa mevsimi başladı. Fenerbahçe Beko için kritik viraj. Sarı Lacivertliler 20.45'te Real Madrid'i konuk edecek. Spor Bülteni'nde S...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        2 belediyede 11 tutuklama
        2 belediyede 11 tutuklama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Deport edildi
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası