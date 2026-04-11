Giresun'un su sorununu çözecek proje

Giresun'un su sorununu çözmesi hedeflenen İkisu Su Projesi'nin ilk etap inşaat sözleşmesi imzalandığını duyuran Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti Milletvekili Ali Temür'e projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Fuat Köse yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla birlikte Giresun'un su altyapısında büyük bir dönüşüm yaşanacağını ifade etti. Başkan Köse, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Giresun'umuz için hayati öneme sahip içme suyu projemizde artık yeni bir aşamaya geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla, DSİ ve Giresun Belediyemiz arasında imzalanan protokol kapsamında; Aksu Deresi'nden il merkezimize ve üç ilçemize yıllık 31.5 milyon metreküp içme suyu sağlayacak projemizin ilk etap inşaat sözleşmesi imzalandı.

1 Milyar 570 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek ve 41 bin 460 metre uzunluğunda olacak isale hattı sayesinde Giresun'umuza güçlü ve sürdürülebilir bir su arzı kazandırıyoruz. Giresun'umuz için her platformda çalışmaya, her kapıyı çalmaya, tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz.

Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde büyük destekleri olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, Giresun Milletvekilimiz Ali Temür'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Belediye Başkanı Fuat Köse, projenin tamamlanması ile birlikte Giresun Belediyesi'nin bugünkü tutarıyla bütçeye yük olan 15 milyon lira elektrik enerjisi ödemesinden de kurtulacağını sözlerine ekledi.