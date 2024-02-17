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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Giresunspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Giresunspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, son sıradaki Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 18:20 Güncelleme: 17.02.2024 - 18:20
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        Giresun'da Keçiörengücü kazandı
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        Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısnı konuk Ankara Keçiörengücü, 34. dakikada Malaly Dembele'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda ise iki taraf skor üretemedi ve mücadeleden başkent ekibi, galip ayrıldı.

        Bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alan Ankara Keçiörengücü, puanını 29'a yükselttı.

        Galibiyet hasreti devam eden ve üst üste 6. maçında gol atamayan Bitexen Giresunspor ise 7 puanda kaldı ve kümede kalma umdunu daha da azalttı.

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