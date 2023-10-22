Giresunspor: 0 - Boluspor: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Giresunspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Giriş: 22.10.2023 - 18:10 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:10
Bitexen Giresunspor ile Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı.
Boluspor, 60. dakikada Naby Oulare'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Giresunspor'da maçın 45. dakikasında Kadir Seven kırmızı kart gördü.
Ligde 2 maç aradan sonra galip gelen Boluspor puanını 9'a çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Giresunspor ise 5 puanda kaldı.