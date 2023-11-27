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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Giresunspor Giresunspor Başkanı Nahid Yamak: Kulübümüz şu anda borç batağında - Futbol Haberleri

        Giresunspor Başkanı Nahid Yamak: Kulübümüz şu anda borç batağında

        Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid R. Yamak, "Kulübümüz şu anda tam tabiri ile borca batık bir durumda ve bu borcun mevcut gelirler ile yönetilmesi imkansızdır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:41 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:42
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        "Kulübümüz şu anda borç batağında"
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        Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid R. Yamak ve Teknik Direktör Mehmet Birinci, Çotanak Spor Kompleksi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundular. Başkan Nahid Yamak, kulübün içerisinde bulunduğu gerçeklerle herkesin yüzleşmesi gerektiğini belirterek, "Bu basın toplantısını yapmaktaki amacımız kulübümüzün içerisinde bulunduğu gerçeklerle herkesin yüzleşmesini ve bu gerçeklerin idrak edilmesini sağlamaktır. Basında, özellikle de sosyal medyada farklı türden eleştirilere maruz kalıyoruz. Bu gayet normal. Açıkçası bu eleştirilerden rahatsız olmuyorum. Bunun nedeni bu eleştirileri yapanların hiçbir olumlu projeye destek vermeyenlerden gelmiş olması. Eleştiri doğru ve yapıcı yapıldığında bizlere de fayda sağlayacak bir fikir ifadesidir. Ancak, ortaya çözüm adına bir fikir koymadığınızda açıkçası yapılan eleştirinin de bir anlamı kalmıyor. Kulübümüzün içerisinde bulunduğu durumu tüm taraftarımızın idrak etmesi ve kabullenmesi gerekiyor" dedi.

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        "KULÜBÜMÜZ ŞU ANDA TAM TABİRİ İLE BORÇ BATAĞINDA"

        Kulübün borcunun mevcut gelirlerle karşılanmasının imkansız olduğuna dikkat çeken Başkan Yamak, “Kulübümüz şu anda tam tabiri ile borca batık bir durumda ve bu borcun mevcut gelirler ile yönetilmesi imkansızdır. Bunun nedeni ise geçmiş yönetimden kalan 350 Milyon TL civarındaki büyük borç yüküdür" şeklinde konuştu.

        Kamuoyunda Giresunspor’a dair en fazla merak edilen konu olan transfer tahtasının açılıp açılamayacağıyla ilgili de konuşan Yamak, "Herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse birinci önceliğimiz kulübün mali yapısını düzeltip borcu yönetilebilir hale getirmek için çözüm üretmek, devamında transfer konusunda elimizden geleni yapabilmek olacaktır. Benim ve arkadaşlarımın önceliği Giresunspor’un borcunu yönetilebilir hale getirmek için bir çözüm üretmek. Bunun için de öncelikle döviz borcunu yönetebilir hale getirmek gerekiyor. 2018 yılından bu yana ülkemizde döviz sürekli artıyor. Bu da döviz borcunun ödenmediği sürece sürekli artması demek. Giresunspor’un yabancı oyunculara 6,5 milyon Euro borcu var. Bu borcun temizlenmesi gerekiyor. Bu borç yönetilmeden Giresunspor hiçbir şekilde var olamaz. Benim ve arkadaşlarımın da amacı bu borcu alacaklılarla pazarlık ederek yönetmek. Bu sürecin şekillenmesi transfer dönemine yetişir ise o zaman transfer yaparız. Yetişmez ise durumumuzda bir değişiklik olmaz" ifadelerini kullandı.

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        "DENETİM RAPORLARINDA USULSÜZLÜKLERLE İLGİLİ DAVALARI YAKIN DÖNEMDE AÇACAĞIZ"

        Giresunspor’un geçmiş dönemde yaşadığı en büyük oyuncu krizi olan FIFA’daki Jean Pyerre davasına da değinen Yamak, "FIFA’nın Jean Pyerre’in yaptığı başvuruda verdiği kararı CAS’a bile götürememişiz. Süreyi kaçırmışız. O kararı CAS’a götürebilseydik, Giresunspor geçen sezon ara dönemde ve yazın transfer yapabilecekti. Belki de CAS’ta yapılacak yargılamada haklı çıkıp hem transfer yasağından kurtulacak hem de Jean Pyerre’e ödenecek 765 bin Euro tazminattan kurtulacaktık. Bu hataları yapanlara tabii ki hukuki müracaatlarımızı yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün maddi kayıplarını kendilerinden talep edeceğiz. Sportif alandaki mücadelemiz devam ederken aynı zamanda bu tür konularda da mücadelemiz devam ediyor. Kulübümüzün geçmiş dönemlerine yönelik yapılan denetimlerde oluşturulan raporlardaki usulsüzlüklerle ilgili hukuki süreci başlatmamız gerektiği de İçişleri Bakanlığı tarafından yönetim kurulumuza bildirilmiş olup bunlara yönelik de alacak davalarını yakın dönemde açacağı" diye konuştu.

        "ELİMİZDEKİ OYUNCULARDAN EN İYİ KAPASİTEYİ ALMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

        Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Giresunspor Teknik Direkörü Mehmet Birinci ise eldeki oyunculardan iyi performans alabilmek için çalıştıklarını söyleyerek şunları kaydetti;

        "Ben bir çalıştırıcıyım. Elimizdeki oyunculardan en iyi performansı almak için uğraşıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi 35 oyuncumuzun 15 tanesi kendi çocuğumuz alt yapımızdan gelme çocuklar. Kapasitelerini olabildiğince fazla zorluyoruz ve onlarda bu kapasitenin çok üzerinde oynuyorlar. Ligde kalırız veya düşeriz ona bir şey söyleyemem ama bir tane bile kayıp oyuncuya tahammülümüz olmuyor. Erol Can’ın yaşadığı çok üzücü bir sakatlık var. Bu bizim adımıza kötü ve zor bir durum."

        Birinci, takım yaş ortalamasının 20,5 olduğunu ve rakiplere göre çok genç bir kadro ile mücadele ettiklerini belirterek, "Buna rağmen çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Benden önceki dönemle ilgili çok fazla yorum yapamıyorum ancak daha önce de söylediğim gibi buradan Mustafa hocaya teşekkürlerimi bir kez daha iletiyorum. Fizik konusunda çok iyi bir takım bırakmış. Oynadığımız karşılaşmalara baktığımız da bireysel hatalar yüzden kötü sonuçlar aldık. Kümede kalır ya da kalmayız şuan için bir şey söylemek çok erken, ancak şunu belirtmek istiyorum düşsek de kalsak da buradayım" şeklinde konuştu.

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